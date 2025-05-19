中山大學培養紅翎藻「固碳能力強」 畜牧廢水處理可望有解

畜牧廢水處理已是刻不容緩減碳議題，國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章首創以海水混合畜牧廢水培養紅翎藻技術，發現紅翎藻抗汙、固碳能力強，可有效淨化畜牧廢汙水，目前已選定南部一間養豬場合作養殖，觀察是否具經濟效益，盼望成為畜牧業的吸碳殺手。

洪慶章指出，這個構想是希望突破養殖技術對淡水與土地資源的依賴，面對水產與畜牧業廢水處理需求持續上升，嘗試將海水與畜牧廢水混和稀釋，成功培養紅翎藻。

洪慶章表示，研究發現，紅翎藻具高度耐鹽與耐氨特性，處在鹽度27至34 ppt、氨濃度達600微莫耳（μM）的環境下，仍能穩定生長，具有優異耐汙能力，實驗數據也顯示，稀釋後的養豬廢水，紅翎藻可在24小時內，去除93%氨氮與68%磷酸鹽，有效提高水體溶氧濃度，對改善高密度養殖排放所造成的優養化問題，具實用價值。

碳吸存方面，紅翎藻每公頃每年固定二氧化碳量達52.5公噸，是全球森林平均固碳量的5倍，相較於其他大型藻類如海木耳、海帶、石蓴或巨藻，固碳能力超強，亦具更強勁高汙染耐受性，成為藍碳資源開發的潛力物種。

此外研究針對不同營養源比較，包括養魚廢液、水產養殖排放水與豬隻廢水，結果顯示，紅翎藻在豬廢水展現最佳的生長速率與氮碳吸收效率，不僅有助於環境治理，更可降低傳統養殖對淡水資源的依賴。

洪慶章說，海水混合畜牧廢水養殖構想，現階段在30噸海水池中驗證可行性，團隊正與南部養豬場洽談合作養殖，將於場址規畫紅翎藻養殖槽，進一步評估淨化廢水經濟效益。

他表示，期盼未來能大規模養殖紅翎藻，達到汙染削減、碳吸存效益，淨化畜牧廢水與減碳外，紅翎藻亦具飼料開發潛力，幫助畜牧業形成低耗水、低排放、高碳匯的永續循環生產模式，成為推動循環經濟與碳中和的新解方。

此項研究成果登上頂尖國際期刊「生物資源技術」，研究團隊成員包含中山大學海洋科學系博士魏奇、海科系博士後研究員謝學函、博士生艾博內、碩士林家興、鐘子捷，海資系特聘教授李澤民，與海軍官校應用科學系副教授施詠嚴、應科系學生王紫懿及德州農工大學海洋與海岸環境科學系教授Peter H. Santschi、副研究員Chen Xu。 國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章團隊投入研發藻類固碳技術。圖／中山大學提供 國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章首創以海水混合畜牧廢水培養紅翎藻技術。圖／中山大學提供 國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章團隊投入研發藻類固碳技術。圖／中山大學提供 國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章團隊投入研發藻類固碳技術。圖／中山大學提供

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