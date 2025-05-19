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腦性麻痺曾華佑的畢業成果繪本與動畫作品 她成長故事的投射

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜中文系畢業成果展，跨領域整合與創新應用接軌未來職場。記者游振昇／攝影
靜宜中文系畢業成果展，跨領域整合與創新應用接軌未來職場。記者游振昇／攝影

靜宜中文系畢業成果展中，腦性麻痺患者曾華佑的繪本與動畫作品「小灰灰的美麗旅程」改編自「醜小鴨」，是她成長故事的投射；母親王淑美說，曾華佑自幼行動不便，從幼稚園一路陪讀到大學，從小訓練她運用電腦輔助學習，即使只靠一指神功，也能充分展現她發自內心的細膩創意。

靜宜大學中文系113學年度畢業成果展隆重登場，以「文化創意」、「出版編輯」與「學術論文寫作」三大主軸，展出35組內容豐富、形式多元的作品。學生從紙筆書寫到視覺設計，從思想研究到文化再現，巧妙結合聲音、影像、圖像與遊戲；詮釋中文在當代社會中全新樣貌，展現跨域創新的豐碩成果。

中文系主任邱培超表示，今年畢展作品不僅扎根中國文學、文化與思想，更融入數位設計、跨媒體等文創元素；學生透過學習設計、溝通與合作等多元能力，為未來的職場做好準備，更展現中文系跨領域整合與創新應用的高度潛力。

其中，患有腦性麻痺的曾華佑帶來繪本與動畫作品「小灰灰的美麗旅程」改編自「醜小鴨」，也是她成長故事的投射；母親王淑美說，曾華佑自幼行動不便，從幼稚園一路陪讀到大學，從小訓練她運用電腦輔助學習，即使只靠一指神功，也能充分展現她發自內心的細膩創意。

王淑美說，AI的進步造就這些特殊孩子在成長上的很大動力，鼓勵有特殊的家長勇敢走出來。 她提供不同的APP等軟體，讓孩子自行探索、尋找答案、主動學習，同樣作品可能一般孩子可能一兩天就完成，但對曾華佑來說卻是日積月累，相當不容易。

曾華佑表示，她未來的夢想是成為知名的YouTuber，她在學期間即成立「樹懶寶寶星夢社」，上傳其創作的各式AI動畫作品。

今年畢業成果展的負責老師、中文系副教授彭心怡表示，本屆畢展共有35組作品；在「文化創意」類別中，學生透過詞曲創作等形式，展現將文字轉化為多元媒介的想像與表達能力。「出版創作」則聚焦實務應用，包含散文、小說、遊記與新詩等多元作品。

今年有7件學術論文發表，為歷屆最多；學生從經典文獻到當代文學，細緻剖析文本結構與社會現象，充分顯現中文系深厚的學術底蘊與研究實力。

邱培超指出，曾華佑融合中文系底蘊與AI技術，完成繪本與動畫，更落實靜宜「服務利他」的精神；曾華佑還與母親一起走進補習班與育幼院，為孩子們說故事，將溫暖與希望帶進更多需要被關懷的角落。

學生陳靖安因熱愛武俠與修仙題材，以金庸武俠小說中的丹藥描寫為靈感進行二次創作。他深入探究中醫藥理，並親自動手製作蜜丸；滿足他對傳統煉丹術的想像，也從中獲得寶貴的實務經驗。

另一組團隊黃靖雯與劉書威以「人生課題」為題，創作並演繹四首原創歌曲，將成長過程中，體會到的親情、友情、愛情等酸甜苦澀，轉化為動人的旋律與歌詞。黃靖雯分享說，透過創作她能更細膩地回顧與感受，每段成長的歷程；這些作品不僅是音樂創作，更成為珍貴的生命紀錄。

學生謝瑞芸與團隊以散文與新詩，紀錄澎湖的海洋與人文風貌，透過4位創作者各自的視角與心情，敘說海島故事感受土地記憶，並與在地居民產生深刻連結。她表示，前期透過多元視角探索澎湖風土民情，後期則運用課堂所學進行文本創作與編輯，過程中大幅提升文字創作與編輯的實務功力。

靜宜中文系畢業成果展，展出35組內容豐富、形式多元的作品。記者游振昇／攝影
靜宜中文系畢業成果展，展出35組內容豐富、形式多元的作品。記者游振昇／攝影
靜宜中文系畢業成果展詮釋中文在當代社會中全新樣貌，展現跨域創新的豐碩成果。記者游振昇／攝影
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患有腦性麻痺的曾華佑的繪本與動畫作品「小灰灰的美麗旅程」改編自「醜小鴨」，也是她成長故事的投射。記者游振昇／攝影
患有腦性麻痺的曾華佑的繪本與動畫作品「小灰灰的美麗旅程」改編自「醜小鴨」，也是她成長故事的投射。記者游振昇／攝影
靜宜中文系畢業成果展，以「文化創意」、「出版編輯」與「學術論文寫作」三大主軸。記者游振昇／攝影
靜宜中文系畢業成果展，以「文化創意」、「出版編輯」與「學術論文寫作」三大主軸。記者游振昇／攝影

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