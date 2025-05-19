高美濕地自然與工業的對話 大葉兩作品入圍森獎決選簡報

森獎全國大專院校空間設計暨傢俱設計競賽，440多件作品角逐，空間設計類錄取21件作品入圍，大葉大學空間設計學系施祖兒與黃轍諺晉級，明（20日）將出席簡報決選，師生都期待再傳捷報。

「森獎」由茂森木業股份有限公司與社團法人中華全球建築學人交流協會共同主辦，今年競賽主旨強調「永續Χ共生Χ創新」，分為空間、家具兩大類設計。大葉學生施祖兒作品「綠拱玻殼」入選，黃轍諺以「生於水際與自然的木構劇場－濕地森林與社區動脈」作品。

施祖兒表示，起初想用花當設計主軸，但花在空間不容易開展，經過與老師林永恩反覆討論，最後用栽培花卉的溫室拱形結構及半透光材質轉化為空間語彙，融入盆景、滴灌系統等元素，經過半年發想和設計出凸顯競賽強調的環境友善精神，並深化品牌的在地化及實踐文化連結的作品。

黃轍諺說，他觀察高美濕地遊客中心，一邊是自然生態，一邊是工業區，因此選擇這兩者的中間為改造對象，一開始想設計可以飄浮的建築物，老師章順敏提醒注意作品的可行性和穩定度，建議考慮採用工業鋼構，保留視覺穿透性，他經過2到3個月設計和多次調整，提出延伸河堤與螺旋式步道的空間構想，重塑景觀，讓自然生態與工業區不再強烈對比，進而重新連結人與自然之間的關係。

大葉空間設計學系繼新一代設計展抱回四座金點新秀設計獎後，再度在全國空設獎項入圍。大葉老師章順敏表示，學生能脫穎而出，一方面是深刻思考環境及生態思維，另一方面在木構材料應用與設計上有所創新，展現設藝學院學生在設計與永續思維的創新能量。 大葉大學空設系學生黃轍諺設計「生於水際與自然的木構劇場－濕地森林與社區動脈」，入圍森獎。圖／大葉提供 大葉大學空間設計學系（左到右）學生黃轍諺、老師章順敏、學生施祖兒。記者簡慧珍／攝影

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