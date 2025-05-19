藻類科技獲國際發明獎金牌 成為對抗氣候變遷可能解方
國立台灣海洋大學水產養殖學系教授李孟洲深耕藻類培育與萃取物應用，今年攜手新創公司團隊參加巴黎國際雷平發明展，3項研發成果獲金、銀、銅牌獎，金獎作品「具有微孔隙的海藻養殖基材」，可固定藻類及珊瑚幼體，兼具碳封存等功能，有望為對抗氣候變遷提供解方。
海大表示，李孟洲在2020年間藉由國科會計畫，建立完整的藻類種原庫及規模化養殖系統，同時衍生新創企業「鴻藻生技股份有限公司」。李孟洲與業界夥伴在第124屆巴黎國際雷平發明展中，有3項研發成果在全球250件參賽作品中脫穎而出，分獲金牌、銀牌與銅牌肯定，展現海大在藻類科技創新與永續應用領先地位。
金牌作品「具有微孔隙的海藻養殖基材」由鴻藻生技與「純萃生活」共同研發，運用回收玻璃低溫燒結成具微孔結構海洋環保基材，不僅可固定藻類及珊瑚幼體，還兼具碳封存、淨化水質以及海洋復育功能，成為對抗氣候變遷提供創新永續解方。
獲得銀牌的「台灣寄絲藻專利萃取藻紅螢光蛋白」，從台灣原生獨特的寄絲藻中萃取，具高亮度螢光與低碳排生產優勢。海大說，研發成果與國際大廠競品測試，亮度媲美全球市占率第一的 美國安捷倫科技（Agilent） 產品，可應用在細胞觀察顯影、醫療診斷、生物科技與保健品產業。
銅牌獎「室內淺耕培育食用海藻技術」，由李孟洲與「光鮮綠蔬」合作設計及開發，結合LED光譜與封閉循環系統，在無汙染環境下高效率培養食用綠藻、紅藻，藉由智慧養殖物聯網與雲端追蹤，確保品質穩定，杜絕海洋塑膠微粒及重金屬汙染。
海大表示，巴黎國際雷平發明展創辦於1901年，今年一舉囊括金、銀、銅獎項，不僅是對李孟洲團隊科研實力的肯定，也彰顯海大在藻類科技、環境永續與產學合作成果，已登國際舞台發光發亮，象徵海大在全球海洋科技版圖中不可忽視的地位。
海大指出，未來將持續以創新、永續、國際化為核心，鏈結世界級研究資源與產業夥伴，把台灣海洋科研成果推向國際市場，為全球藍色經濟與氣候變遷行動注入新能量。
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