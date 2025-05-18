嘉義崇仁醫專與長庚科大簽署MOU 攜手栽培專業人才
嘉義崇仁醫護管理專科學校日前與長庚科技大學簽署合作備忘錄MOU，成為姐妹校外，未來對於人才培育、產研合作、師生交流及資源共享等面向進行合作。長庚科大校長范君瑜表示，兩校「強強合作」MOU簽署，實現資源共享，助學子發展更好的未來。
崇仁醫專與長庚科大於5月16日簽署合作備忘錄MOU，堅定雙方友誼及實現培育優秀人才的承諾。
長庚科大校長范君瑜表示，與崇仁醫專簽署合作備忘錄是一件「勝」事。兩校的合作已經持續多年，且辦學理念相似，無論是學術成就還是教育品質，都可謂是「強強合作」。簽署MOU將有助於進一步鞏固並深化合作關係，實現資源共享，強化一條龍式的教育體系，助學子發展更好的未來。
崇仁醫專校長黃財尉表示，2023年度護理師國家考試中，長庚科大榮獲全國榜首，而崇仁醫專則在護理師考照通過率上也取得了探花的成績，兩校的表現可謂是全國翹楚，這不僅是數據上的支持，也是兩校教育實力的最好證明。
黃財尉表示，兩校在其他科系如美容保健科、老人服務事業管理科及應用外語科等方面，也有著密切的合作，此次MOU的簽署更堅定雙方的友誼及實現培育優秀人才的承諾。
當天禮賓大使「珮琪」與「宜璇」，是長庚科大護理系二技一年級學生，也是崇仁醫專113年度護理科畢業生，顯現兩校共同培育優秀護理專業人才。
▪ 不斷更新／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 整理／114國中會考衝刺！當天時程、考場規定 各科備考重點看這
▪ 114會考／台中一中傳說 校長籲考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
▪ 114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域
▪ 從小沒跌出第1名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法接受低薪工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言