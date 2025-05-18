嘉義崇仁醫專與長庚科大簽署MOU 攜手栽培專業人才

嘉義崇仁醫護管理專科學校日前與長庚科技大學簽署合作備忘錄MOU，成為姐妹校外，未來對於人才培育、產研合作、師生交流及資源共享等面向進行合作。長庚科大校長范君瑜表示，兩校「強強合作」MOU簽署，實現資源共享，助學子發展更好的未來。

崇仁醫專與長庚科大於5月16日簽署合作備忘錄MOU，堅定雙方友誼及實現培育優秀人才的承諾。

長庚科大校長范君瑜表示，與崇仁醫專簽署合作備忘錄是一件「勝」事。兩校的合作已經持續多年，且辦學理念相似，無論是學術成就還是教育品質，都可謂是「強強合作」。簽署MOU將有助於進一步鞏固並深化合作關係，實現資源共享，強化一條龍式的教育體系，助學子發展更好的未來。

崇仁醫專校長黃財尉表示，2023年度護理師國家考試中，長庚科大榮獲全國榜首，而崇仁醫專則在護理師考照通過率上也取得了探花的成績，兩校的表現可謂是全國翹楚，這不僅是數據上的支持，也是兩校教育實力的最好證明。

黃財尉表示，兩校在其他科系如美容保健科、老人服務事業管理科及應用外語科等方面，也有著密切的合作，此次MOU的簽署更堅定雙方的友誼及實現培育優秀人才的承諾。

當天禮賓大使「珮琪」與「宜璇」，是長庚科大護理系二技一年級學生，也是崇仁醫專113年度護理科畢業生，顯現兩校共同培育優秀護理專業人才。 崇仁醫專校長黃財尉（左）及長庚科技大學校長范君瑜（右）簽約後合影。圖／崇仁醫專提供 崇仁醫專教務主任吳寳觀（中）與長庚科大禮賓大使「珮琪」及「宜璇」合影。圖／崇仁醫專提供

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