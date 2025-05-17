金大建築系展連辦三天 學生聚焦軍事遺構與聚落再生

國立金門大學建築學系第114級畢業設計展「樞送帶_CONVEYOR」於5月9日至12日率先在台北南港展覽館2館展出，今日起回到金門本島，將在浯江書院戶外廣場舉辦一連3天的金門場展覽，展名象徵學生歷經5年學習歷程，如同返鄉旅人透過設計與島嶼重新對話，回望初心，重拾熱情。

此次展覽共展出29組作品，設計基地涵蓋金門與台灣本島，主題聚焦城鄉發展、文化保存、軍事遺構活化與社會議題，展現學生對地方文化與環境的深度關注。逾半數作品聚焦金門，內容涵蓋慈湖三角堡、海岸據點、莒光樓等軍事遺址的空間再生，也有設計者聚焦傳統聚落，透過茶館、青創旅宿等新功能注入，營造新舊交織的生活風貌。

展覽開幕式今天上午在浯江書院舉行，吸引多位地方代表出席，包括金門縣副縣長李文良、城鄉發展處長黃儒新、福建金門馬祖地區建築師公會理事長周壽海，以及金門縣不動產開發商業同業公會理事長王立邦等人，展現地方對建築教育與青年創意的高度重視。

李文良表示，學生長年在地學習，對金門歷史文化有深入理解，透過畢業設計提出的創新構想與行動，對地方政府政策規劃具有啟發性價值。他也盼望更多金大建築學生能投入金門建設，為地方注入新血，成為未來重要的推動力量。

畢業設計指導教師曾逸仁指出，學生作品主題多元且具深度，從歷史建築修復到社區再生、從跨世代融合設計到對弱勢族群的空間關懷，充分展現學生不僅具備紮實的設計能力，也對社會議題抱有真誠回應。學生透過設計語言重新詮釋空間與人的關係，努力在變動快速的社會中尋找設計的立足點。

建築系主任張旭福指出，本屆學生作品不僅展現專業能力，更可貴的是對土地的關懷與文化的體悟。

本次展覽亦展現金大USR（大學社會責任）計畫的實踐精神，學生透過實地踏查走入社區，理解地方需求，將設計轉化為具體提案，展覽不僅是學術成果的展演，更是一場關於金門未來空間願景的集體對話。

金大建築系期望透過「樞送帶」，促進社會對建築、文化與公共價值的關注，誠摯邀請關心建築、文化與地方發展的各界人士，即日起至19日前往金門浯江書院戶外廣場參觀，與金大建築學生一同見證建築如何介入土地、對話時代，為金門描繪出嶄新的願景與可能。