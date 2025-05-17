從貼布到香水 金門大學推一條根芳療系列產品搶攻健康市場

一條根不只是痠痛貼布的代名詞。國立金門大學生物科技暨健康產業研究中心近日發表「一抹香面膜」、「一條根精油」與「KINTA香水」等3項芳療保養產品，以金門在地植物「一條根」為核心素材，結合芳療設計與保養機能，打造兼具在地特色與國際市場潛力的健康品牌。

「一條根」（闊葉大豆）為金門具代表性的藥用植物，長年被運用於舒緩痠痛、活絡筋骨。金大生技暨健康產業研究中心賴盈璋教授指出，此次研發計畫以「島嶼植物風情 × 海洋創新思維」為主軸，從金門自然環境出發，重新詮釋一條根的應用價值，導入芳療與保養品開發，拓展植物資源的創新可能。

3款產品皆由金大食品科學系與研究中心師生歷時1年研發完成，在課堂即為研發場域，由主任楊楷民與助理教授林偉盛共同指導學生參與植物萃取、配方設計、感官測試與包裝開發等全流程，實踐「教學即研發、實作即學習」的教學理念，讓學生不僅習得技術，更透過實作了解如何從「島嶼農產」轉化為「健康產業」，進一步深化對金門環境與產業的認同。

其中「一抹香面膜」以一條根萃取液為主體，融合檸檬香茅與靈芝萃取，主打保濕修護及舒緩情緒；「一條根精油」則結合芳樟、薄荷與葡萄籽油，打造清涼舒緩的複方配方，適用於居家按摩與芳療照護；「KINTA香水」則以金門為靈感，採3段式香調設計，前味為薄荷葉與檸檬，中味為茉莉與牡丹，後味則以雪松與黃糖收尾，呈現海洋與植物交織的島嶼氣息。

金大校長陳建民指出，這3項產品的開發成果展現金大「在地創新、跨域整合」的發展方向，更是師生共創、結合教學與研究的具體展現，學生在研發過程中累積天然物應用、產品設計與市場思維等多元能力，亦為未來進入相關產業奠定基礎。