挑戰「山區滅絕電梯理論」 成大研究登「科學」

成大生命科學系博士後研究員陳怡秀、教授陳一菁，發現氣候暖化下，山區生物逐步往高海拔移動、山中和山底物種分布範圍擴張，但山頂生物則無明顯滅絕，該研究挑戰了廿一世紀初學界提出的「山區滅絕電梯理論」，並成功登上國際期刊「科學」（Science）。

陳怡秀表示，氣候暖化使生物往高海拔、高緯度移動，千禧年初有科學家對此提出「山區滅絕電梯理論」的假說，認為山區生物將如搭電梯般向上移動，直到沒有空間再向上，最終山頂物種開始面臨區域滅絕。

陳怡秀說，團隊研究彙整逾二千物種、逾八千筆、最長橫跨一個世紀的資料，橫跨十四個國家，研究廿三個山區物種分布。發現山區生物確實隨暖化向山頂擴張，但並非如搭電梯一般扶搖直上，山中、山底的物種上界擴張，但下界未有明顯的移動，山頂的生物則無明顯改變或滅絕。

不過陳怡秀也說，由於山中、山底的生物活動上界都往高海拔處提升，因此過去不相遇的物種，在氣候暖化下則會開始相遇。

成大生命科學系博士後研究員陳怡秀、教授陳一菁，發現氣候暖化下，山區生物逐步往高海拔移動、山中和山底物種分布範圍擴張，但山頂生物則無明顯滅絕，挑戰21世紀初學界提出的「山區滅絕電梯理論」，並成功登上國際期刊「科學」（Science）。圖／校方提供

陳一菁說，以本土種為例，台灣瑟弄蝶主要分布在低海拔地區，其海拔分布確實在擴張；岩鷚主要分布於高海拔玉山頂，但暖化後愈來愈多物種進入高海拔，為其帶來物種競爭壓力。整體而言，山頂物種沒有明顯的縮減分布或滅絕，但物種擴張後的重疊性確實增加，海拔間物種的組成也愈來愈相近。

陳一菁表示，過去廿年間，學界多環繞山區滅絕電梯理論，本次研究挑戰學界的經典假說、第一次對其驗證，希望為後人研究定錨並開啟新的討論。氣候暖化下，部份生物確實可能面臨更大的競爭和生存壓力，透過揭示新的生物交互關係，盼能給予保育任務新的判斷。