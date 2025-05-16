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中正大學旁餐廳爆食物中毒 29名學生腹痛腹瀉全送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學旁餐廳近日傳出疑似食物中毒，29名學生集體腹痛、腹瀉全送醫。記者黃于凡／攝影
中正大學旁餐廳近日傳出疑似食物中毒，29名學生集體腹痛、腹瀉全送醫。記者黃于凡／攝影

中正大學旁海南雞飯餐廳近日傳出許多學生腹痛、腹瀉，29名學生疑似集體食物中毒，校方緊急通知學生，若有身體不適須通報，店家在臉書自稱疑似豆腐壞掉，衛生局昨天稽查已無食餘，但發現違反食品良好衛生規範準則，店家今天停業消毒，不願受訪。

店家在臉書發文表示，近日接獲顧客反應腸胃不適，初判可能與食材保存溫控有關，疑似豆腐壞掉，老闆自己吃完隔天也拉肚子，抱歉當下沒有吃出來豆腐壞掉，才導致遺憾發生，目前已全面清查庫存、汰換食材，今天暫停營業徹底清潔，也積極配合衛生局調查。

嘉義縣衛生局表示，目前尚未接獲醫院通報疑似食物中毒案件，業者稱有學生用餐後出現腹瀉症狀，懷疑是豆腐出了問題，昨天至餐廳稽查時時已無食餘，但有違反食品良好衛生規範準則，業者今天停業一天消毒，衛生局5月22日將複查，若未改善將依法裁處。

中正大學主任秘書李藹慈說，5月13日有老師反映學生在海南雞飯用餐後，出現腹瀉、腹痛，且在Dcard社群平台上也有許多學生稱發生類似情形，2小時內完成校安通報，並關懷29名身體不適學生，也通知學生若有身體不適，可以主動向學校回報。

衛生局 豆腐 食物中毒

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