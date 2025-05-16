尋找沈睡古文明 大葉學生抱回金點新秀設計獎首獎

2025金點新秀設計獎空間設計類今年300多件作品參賽，經過主辦單位層層遴選，6件作品脫穎而出，大葉大學空間設計學系占其中4件，難能可貴的是抱回空間設計類首獎，體現大葉藝術設計教育激發學生思辨能力，具備社會及世界脈動的觀察敏感度。

大葉今表揚4名得獎學生，校長方文昌說，經濟部及教育部指導、經濟部產業發展署主辦金點新秀設計獎，空間設計類僅22件作品入圍，大葉占8件，最後6件得獎作品就有4件是大葉的，表現大葉跨領域教學、產學合作、創意思維訓練的成果。

榮獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎的空設系學生莊茗予表示，本來想做外星人專題，指導老師紀彥竹建議從地球村古文明找靈感，她遍閱文獻資料，找到靠近台灣的日本那國島，有下沈陸地的遺構及現存地面的建築，她進一步探究生活文化、宗教信仰、產業，以作品表現這座島嶼的構築語言。

莊振彬是新竹人，關注家鄉竹東垃圾掩埋場的未來復育，由老師章順敏指導運用被開挖的地形、地貌，結合資源回收物設計垃圾場小城市，供眾人省思垃圾場與城市基礎建設的關聯性。傅翊嘉也是新竹人，請老師林永恩指導規畫設計逐沒落的新竹東門市場，重塑消費空間。林佳佑由老師賴宏軒指導，運用高雄半屏山的自然地質變化，設計具人文關懷思維的新公共空間。