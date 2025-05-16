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尋找沈睡古文明 大葉學生抱回金點新秀設計獎首獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學空設系學生傅翊嘉重新設計新竹市東門市場一樓以上空間，榮獲金點新秀設計獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學空設系學生傅翊嘉重新設計新竹市東門市場一樓以上空間，榮獲金點新秀設計獎。記者簡慧珍／攝影

2025金點新秀設計獎空間設計類今年300多件作品參賽，經過主辦單位層層遴選，6件作品脫穎而出，大葉大學空間設計學系占其中4件，難能可貴的是抱回空間設計類首獎，體現大葉藝術設計教育激發學生思辨能力，具備社會及世界脈動的觀察敏感度。

大葉今表揚4名得獎學生，校長方文昌說，經濟部及教育部指導、經濟部產業發展署主辦金點新秀設計獎，空間設計類僅22件作品入圍，大葉占8件，最後6件得獎作品就有4件是大葉的，表現大葉跨領域教學、產學合作、創意思維訓練的成果。

榮獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎的空設系學生莊茗予表示，本來想做外星人專題，指導老師紀彥竹建議從地球村古文明找靈感，她遍閱文獻資料，找到靠近台灣的日本那國島，有下沈陸地的遺構及現存地面的建築，她進一步探究生活文化、宗教信仰、產業，以作品表現這座島嶼的構築語言。

莊振彬是新竹人，關注家鄉竹東垃圾掩埋場的未來復育，由老師章順敏指導運用被開挖的地形、地貌，結合資源回收物設計垃圾場小城市，供眾人省思垃圾場與城市基礎建設的關聯性。傅翊嘉也是新竹人，請老師林永恩指導規畫設計逐沒落的新竹東門市場，重塑消費空間。林佳佑由老師賴宏軒指導，運用高雄半屏山的自然地質變化，設計具人文關懷思維的新公共空間。

莊茗予得到首獎獎金10萬元，莊振彬等3人都獲金點新秀設計獎，獎金各兩萬元。莊茗予表示，得大獎很高興，還沒確定畢業後方向，可能念研究所也可能進入設計公司工作。

大葉大學空設系學生莊振彬設計新竹市竹東垃圾掩埋場未來復育面貌，榮獲金點新秀設計獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學空設系學生莊振彬設計新竹市竹東垃圾掩埋場未來復育面貌，榮獲金點新秀設計獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學空設系學生莊茗予榮獲金點年度最佳設計獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學空設系學生莊茗予榮獲金點年度最佳設計獎。記者簡慧珍／攝影

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