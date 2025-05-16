全國僅9組！與122校抗衡 中原拿下「年度最佳設計獎」殊榮

2025年「新一代設計展」作為台灣設計界的年度盛事，吸引來自國內122所校系與來自美國、泰國、日本、墨西哥、印度、澳洲等國家的頂尖設計學系共襄盛舉，中原大學商業設計學系以主視覺作品「綠幕：序」驚艷全場，一舉拿下「年度最佳設計獎」殊榮，全國僅9組榮獲此殊榮，展現中原雄厚實力。

商設系自創系以來，致力鼓勵學生參與設計專業展演，除受SARS與Covid-19疫情影響曾短暫中斷外，每年皆參與藉此展示教學成果，並與來自各校的優秀設計人才切磋交流。今年，中原商設系學生再次站上獲獎舞台，榮獲「金點新秀年度最佳設計獎：傳達設計類」，成為展覽現場的矚目焦點。

「綠幕：序」傳達設計學習猶如後製過程般的自我淬鍊與成長歷程，團隊同時入圍傳達設計類與數位互動設計類2項大獎。展場以綠幕攝影棚為靈感，結合互動科技裝置，打造沉浸式體驗空間，吸引大量參觀者排隊體驗，成為全場最具話題性的展區之一，勇奪年度最佳設計獎，為中原再添一筆榮耀紀錄。

設計小組學生陳紹齊、葉彥君、林雅莘感性分享創作歷程，感謝校方及金點新秀設計獎的肯定，將4年學習歷程比喻為影片後製的過程，每一道修改、每一層堆疊都是自我進化的證明。

同樣入圍的作品「台青驕」靈感來自經典老字號「正發青草茶」，設計團隊從「識、聞、診、抓」四大傳統步驟切入，深入探究台灣青草的風味特性與療癒魅力。每款茶品依據其屬性量身打造專屬字體風格，透過測驗提供結合處方籤概念的客製化藥包，成功傳遞出台灣青草茶值得珍惜與傳承的文化價值。