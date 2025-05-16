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私校考上頂大碩班「得比別人努力」 她訴苦：變得怕上台、不敢提建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀頂大研究所的女網友透露，對於因過往不被老師肯定、碩班同儕壓力導致不自信，感到困擾。 示意圖／ingimage
一名就讀頂大研究所的女網友透露，對於因過往不被老師肯定、碩班同儕壓力導致不自信，感到困擾。 示意圖／ingimage

「看起來是蠻正向的人，也確實這是我必須要把持住的信念，但另一面的我好像糟透了」，一名就讀私立大學，後來考上頂大研究所的女網友在論壇透露內心的矛盾。原PO指出，她高中發現對特定領域有天分，在學業上開始懷有希望，因此就算考上私立大學，也沒有灰心，持續期許要比別人還努力，但考上頂大碩班後，過往不被老師肯定的陰影、同儕的質疑與否定，讓她不敢對師長提建議，上台也會呼吸急促和心跳加快。

原PO在Dcard以「我是什麼很差的人嘛」為題發文表示，她至今仍無法相信，自己能從私校考上頂大研究所，並坦言從小不擅長讀書，國小和國中成績的排名都是倒數的，不過她稱自己「很用力」，也對這般形容解釋其涵義為：找不到適合自己的讀書方法，但拚命努力。

到了高中階段，原PO發現自己在特定的領域有天分，因此期許能抓住希望持續向前，她透露，即使只考上私立大學，她還是不停告訴自己「要比別人更努力」，因此見到比自己厲害的人，懷著尊敬的心學習之外，也會將不免出現的微小忌妒視為進步動力。

原PO直言，或許上述堅持與行為，讓她被視為正向的人，而這確實是她自認必須要把持的信念，可是她也感到另一方面的自己似乎糟透了。

最近原PO在為工作準備履歷，也審視著自己的缺點，包括容易緊張、難以清楚表達想法、思維缺少邏輯。她為了改進上述短處，有碰壁之感，而且每每思考這些問題，都會讓她回想與同儕和師長相處的回憶。

首先在同儕方面，原PO曾在無法流暢地說話時，被無視或被直接問「還是妳腦袋沒東西？」，就算好不容易表達出想法，也會被打槍；至於在與師長的互動上，她指出，從國小到高中，她都是不被老師喜歡的學生，覺得被以「妳沒料，笨笨的」之類態度對待，在過往陰影影響下，她和碩班的老師討論事務，都因沒自信不敢表示建議，上台也會緊張到呼吸急促、心跳加快，即使努力克制與信心喊話也不見顯著的效果，讓她感到可恥。

文章底下有網友分享自己或身邊的人與原PO相似的經歷，「我妹也是私立考上頂大碩，只是碩士生活她很不習慣，遇到厲害的同儕、tough（強硬的）的前輩、比較不關心人的教授，她也是沒自信、上台會慌，整天以淚洗面，後來她也慢慢接受了自己，然後……就休學了」、「沒事啦我也是！」、「我也笨笨的」、「這我」。

也有大學到研究所都是讀頂大的人，透露面臨的難題，「我從小一路讀第一志願，但在表達方面總是很不擅長，常常會讓人覺得我呆呆的，然後就不會很重視我的意見，最近在努力練習說話」、「不是私立洗上來才會覺得自己差，妳只是比較晚感受到而已，大學就進去（頂大）就是更早知道自己差而已，這我，爛死了」。

有網友則建議原PO，「不太會說話時，這邊提供一句『讓我想一下』，我老婆也是沒辦法即時反饋的人，但不代表頭腦不好，有時候多一句緩衝詞，其實妳就能處理了」、「回應的速度，妳可以透過有興趣的影片（新聞片段）去做訓練，假設自己會如何回答這個問題，最好是每天都安排時間訓練，並且寫下當時的瞬間反應、大概用了多久的時間、事後的感想」。

研究所 私立大學 頂大

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