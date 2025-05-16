成大挑戰學界經典理論 證實氣候暖化下「山頂生物無明顯滅絕」

國立成功大學生命科學系博士後研究員陳怡秀、教授陳一菁，今天凌晨於國際期刊《科學》（Science）發布最新研究，研究挑戰了21世紀初學界提出的「山區滅絕電梯理論」，發現隨氣候暖化下，山區生物逐步往高海拔移動、山中和山底的物種分布範圍擴張，但山頂生物則無明顯滅絕。

成大與台灣科技媒體中心合作今召開記者會，陳怡秀表示，氣候暖化正使生物往高海拔、高緯度動，如同平地太熱，人類也想搬往近山區等稍微涼快的地方，平地生物則嘗試往高緯度或高海拔移動。對此，2000年初科學家便提出山區滅絕電梯理論的假說，認為山區生物將如搭電梯般向上移動，直到沒有空間再向上，最終山頂物種開始面臨區域滅絕。

陳怡秀說，團隊想藉此檢測該假說，本次研究彙整逾2000物種、使用21篇研究，最早的資料可追溯至1900年數位化的山區資料，橫跨14個國家，研究其山區物種分佈資料。

陳怡秀表示，研究發現，山區生物確實隨暖化向山頂擴張，但並非如搭電梯一般扶搖直上，山中、山底的物種上界擴張，但下界未有明顯的移動，山頂的生物則無明顯改變或滅絕。但由於山中、山底的生物活動上界都往高海拔處提升，因此過去不會相遇的物種，在氣候暖化下則會開始相遇。

陳怡秀說，氣候暖化將會重塑山區生物間的交互關係，如產生新的競爭、獵食者與獵物間的關係，而研究也揭示，許多生物正在填補進適合牠們棲息的環境條件中。

陳一菁則以本土種為例，她表示，如台灣瑟弄蝶過去主要分布在低海拔地區，但其海拔分布確實在擴張；岩鷚主要分布於高海拔如玉山山頂，但暖化後愈來愈多物種進入高海拔，也為其帶來物種競爭的壓力。但整體而言，山頂物種沒有明顯的縮減分布或滅絕，而物種的重疊性確實增加，海拔之間物種的組成也會愈來愈相近。

陳一菁說，過去20多年間學界多環繞山區滅絕電梯理論，研究也挑戰了學界的經典假說、第一次對其驗證，也為後人研究定錨並開啟新的討論，又氣候暖化下部份生物確實可能面臨更大的競爭和生存壓力，透過揭示新的生物交互關係，盼能給予保育任務新的判斷。