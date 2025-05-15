大學哪系最難讀？全網點名「這科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言

每年學生在面臨填志願時，總會多方考慮，希望能就讀最適合的自己的科系。近日，有一名網友在Dcard分享，自己心中最難唸的三大科系，引起熱烈討論，其中最多人點名「數學系」絕對是最難唸的科系第一名。

原PO以「大學最難唸的三大科系」為題發文，他指出「機械系」中的熱力學，應該是理工學院最抽象的科目之一；「醫學系」充斥許多又長又難記的名詞，根本就是記憶力大考驗；「會計系」中級會計學的分錄（意指會計中的一項程序）則聽說非常困難。

貼文一出，立刻掀起網友議論，「熱力學根本不知道在幹嘛，一堆有夠抽象的概念，讀到現在熵跟焓是什麼都不太會分」、「中級會計真的無敵難，初級會計到中級會計的等級差異大概就像國小英文跳到高中英文」、「設計才是最難的，教授的莫名刁難；沒有標準答案的作業及設計作品，無數個熬夜才能做完的作品，各種頭腦風暴」、「難不難唸應該是看考試方式跟教授涼不涼吧，有些小系的教授就是很機車，考試很刁鑽又當一堆人」。

其中最多人認為「數學系」是最困難的科系，「我只服數學系」、「我也覺得數學系最可怕...他們那個應該算是外星語言了吧」、「記得我們系上有一個教授說過：你們以前學的叫做算數，現在開始（沒有數字）才是真正的數學」、「算只是數學最表層的一部分，有數字的科目那可都是爽課了」、「真正的數學是沒有數字的」。原PO也點頭表示，「數學對我而言，就像是地球人與外星人的共同溝通語言」。

對此，還有其他網友發文詢問「哪些科系最好唸？」，他直言企管系、行銷系算是相對好唸的科系，除了中級、高級會計這類較困難的課以外，大部分課程內容注重理論與應運，對不擅長考試的人而言，壓力應該比較小。

另外他表示，自己是文組出身，點名觀光休閒系、社會系、社工系、大眾傳播系等，「算是比較平易近人的選擇，課程設計通常生活化且具實務導向，相對容易上手」。