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全國教保技藝競賽 康寧大學奪幼兒律動等獎項

中央社／ 台北15日電

康寧大學嬰幼兒保育學系參加全國教保技藝競賽，獲得多項大獎，其中五專一年級學生以「動物派對」為主題，在幼兒律動項目中奪下第1名。

康寧大學幼保系今天發布新聞稿指出，2025全國教保技藝競賽中，康寧學子獲得幼兒律動第1名、第2名、第5名與兩項佳作，四格漫畫第2名、第3名、第5名，教具製作第3名、第5名、第8名，以及說演故事第4名、第5名。

特別的是，幼兒律動決賽中，由五專一年級學生組成的團隊以「動物派對」為主題，拿下全國第1名，展現活潑、自信且具專業素養的舞台風采。

除了學生的努力，師長們的陪伴與專業指導也是關鍵。幼兒律動課程指導老師許存惠指出，學生將課堂所學靈活轉化為比賽表現，展現高度主動性與實作能力，看到孩子們在舞台上自信律動，就是教學成果最直接的展現。

參與競賽的李姓學生表示，團隊投入大量時間反覆練習與調整，過程中學會了團隊合作與溝通，讓五專生活更加充實而精彩。

康寧大學校長陳清溪肯定學生在競賽中的傑出表現，並強調這是師生長期投入教學與實作訓練的成果，體現學校「專業導向、實務並重」的教育理念。

團隊 康寧大學 律動

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