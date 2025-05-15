綠色化學創意競賽奪雙獎 靜宜大學研發獲教育部長頒獎肯定

教育部與環境部共同主辦的「第四屆大專校院綠色化學創意競賽」，靜宜大學應用化學系學生表現優異，奪下銀獎與佳作，教育部長鄭英耀頒獎表揚！展現該系在永續科技與綠色化學領域的研發能量與創新實力，也成為學生未來升學與就業的助力。

「大專校院綠色化學創意競賽」每兩年舉辦一次，今年吸引來自全國大專校院62個團隊報名參加。靜宜應化系大三學生李昀蓉，以「超高效率照明設備─發光電化學電池」榮獲銀獎；大三學生賴珮瑜與大四學生楊育襦以「環保高效之激發錯合物在有機發光二極體的應用」獲得佳作，成果斐然。

教育部長鄭英耀致詞時肯定獲獎的師生，透過敏銳觀察，從科學實驗中，運用創意解決地球的環境問題；他期許未來都能將永續理念融入日常生活，成為實踐的信念與態度。

環境部長彭啓明表示，本屆獲獎的產業與教育端皆有亮點，期待透過競賽，學生瞭解企業實務，企業也能提早扶植學子；藉由產官學研深入的交流，成為好的循環，達成環境友善與永續共榮的未來。

團隊指導教授陸勤偉指出，該系學生能在全國競賽中脫穎而出，歸功於平時實驗與研究的扎實訓練，及教師團隊的悉心指導與學校資源的全力支持。此次獲獎是對學生努力的肯定，更有助於未來升學及就業發展。

陸勤偉表示，應化系各教師皆設有獨立實驗室，他專注於有機光電材料研究，應用涵蓋手機照明設備及顯示器等光電領域。此次銀獎作品即由其實驗室合成新穎材料，並與陽明交通大學光電所合作；佳作作品則與元智大學電機系跨校系攜手合作，展現出跨域研發實力。

獲銀獎的李昀蓉表示，傳統照明設備存在能源浪費的問題，因此開發高效率、低耗能的光源設備勢在必行；她研發的銥金屬化合物具高發光效率，但因材料稀有，目前團隊正積極研發以銅金屬作為替代材料，朝向生醫應用中熱門的紅外光技術邁進。