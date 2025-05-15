大專校院學雜費調幅0.7％ 私大嘆「1個便當價」意義不大

教育部近日發函全台大專校院，通知114學年學雜費調幅為0.7％，學校若欲調整學雜費可向教育部遞件。台師大已表示，今年不會申請調整學雜費；私立大學則指出，每年僅能申請調整一個「便當價」，且高機率不會過，學雜費調整機制已形同虛設好多年。

教育部每年參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率，核算出114學年度學雜費收費基準調整幅度為0.7%。

又近年隨通貨膨脹，今年學雜費收費基準調整幅度0.7%，仍比113學年0.61％、112學年0.53％來得略高。若以公、私立大專校院每學期學雜費約2.5萬、5萬元計，一學期僅能調漲175元和350元。

又昨天立法院聯席會議審查4100億元特別條例草案，教育部政務次長葉丙成表示，教育部分得的200億經費中部分要用以補助大學，「到民國116年前，台灣的孩子都不用增加學雜費。」

一名私立大學校長坦言，不用談未來3年，已逾10年台灣的大專校院漲不了學雜費，所以近年才有3所私立大學告教育部，爭取學雜費正常化，但即便學校告贏，也僅有該案的3校獲得調整，其他學校還是很難獲得教育部許可。但學雜費凍漲，在高通膨社會下無視學校辦學成本，「這樣真的是愛學子嗎？」

該名校長也表示，對大學而言一學期能漲的額度形同「便當價」，學校卻要承受學生和社會等各界罵名，且還有高機率不會通過，學雜費調整機制每年公布，但評估已失去意義。

教育部則表示，學校若遇調整學雜費，應依專科以上學校學雜費收取辦法，有關「財務指標」、「助學指標」及「辦學綜合指標」審議基準檢視，並依辦法第9條規定完成「資訊公開」及「研議公開」等校內程序，完成程序後將文件於6月25日前送交教育部，並須將送審文件同步公告於學校網頁。