老少共學世代交流 ！中華大學外籍生帶長者快樂學英文

「來台不只學中文，也教英文！」中華大學為促進老少共學、強化社區凝聚力，落實USR大學社會責任，日前有來自日本、馬來西亞、印尼和越南共20名外籍生及台灣生，藉由有趣創意舞蹈和教學，帶領東香社區發展協會的長者們，從玩樂中學習英文，也讓長者直呼「好窩心，以後出國玩就不用擔心溝通問題。」

負責課程的國際專修部學務組長莊英慧表示，為促進不同世代的互動與學習，校方連續多年與在地東香社區發展協會及茄苳社區合作，以每學期2次的頻率，深入社區並以教唱的方式協助長輩們學習、活動身體。此次20位的外籍同學利用難得的機會，展現苦練已久的歌曲「Move and Freeze」帶動唱，順利與長者們「破冰」，不僅幫助長者學習英文語調，還能讓他們伸展筋骨，活動身體；也讓學生們從中增進責任感與助人經驗， 落實USR大學社會責任。

此次教學讓學生們收穫滿滿，來自越南的阮氏紅錦說，這次的校外活動相當特別，在教導的過程中看見長者們滿腔的學習熱忱，讓自己相當感動，深深感受到活到老學到老的重要。不僅學到如何與長者溝通，也明白耐心與同理心的重要性，未來將珍惜與長輩相處的時光，持續為社會貢獻心力。

來自日本的峯山夢禾則表示，一開始長者們完全看不懂英文，因此花費相當多的心力與時間教學，但後續在圖卡與動作的輔助下，長者們學習神速，並在正式的表演中展現完美的一面。過程中，有很多精通日語的長者，主動分享起台灣的文化，並給予服務的同學們滿滿的鼓勵，讓大家都相當感動，若有機會一定會再為長輩們服務。

課堂結束後，東香社區發展協會長者柯昱明說，長者們都非常高興，藉由課程學到許多英文單字與句型，以後出國都不用擔心看不懂了；長者黃清樂指出，學生們一來氣氛歡樂了起來，雖然自己學習很慢，但同學們都很願意且有耐心地教，讓長輩們沒有壓力地學習，很感恩且高興。