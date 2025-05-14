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清大材料系與輔大織品系跨域合作 打造無藍害時裝秀

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計4套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感。記者黃羿馨／攝影
輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計4套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感。記者黃羿馨／攝影

清華大學材料工程學系特聘教授周卓煇推廣「無藍害健康好光」，今天與輔大織品系首度跨域合作舉辦無藍害時裝秀，讓模特兒穿戴無藍害的眼鏡，也透過設計理念，結合服裝材質，展現模特兒無藍害新時尚。

周卓煇指出，這次他帶領清大「好光團隊」，邀請輔大織品系師生到校合作走秀，表演中採用AI生成音樂，要讓觀賞者感受抗藍光預防醫學也能結合服飾、音樂，展現時尚。

周卓煇強調，材料不能只用在半導體，還可用來創新服飾，這場跨校、跨系的展演，就是要刷新理工人的思維、拓展學生視野、期提供新想法，將材料運用發揮極致，讓這樣的材料不只用在冰冷的半導體，也可以舒服且時尚的穿上及戴上。

輔大織品服裝學系教授林怡慈鼓勵學生將設計融入無藍害設計中，她表示，這次的合作除大膽也充滿未來感，模特兒戴上防藍光眼鏡，在無藍害下如何呈現時尚感、所呈現的色彩是否更柔和等，可說是全新挑戰。輔大織品系將參加國外時裝周活動，希望有機會把清大好光團隊的防藍光眼鏡帶去展演。

輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計4套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感，而模特兒也認為這是新的嘗試，相當特別。

周卓煇也說，清大好光團隊將繼續啟動「科技列車」到校宣傳的活動，歡迎各地小學來預約報名。同時也推出免費試戴7天的活動，開放4個高風險用眼族群來試戴，包括長時間的電腦工作者、法定長者、白內障術後乾眼者及近視1千度以上者各25位，意者可電洽：03-5742618。

輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計4套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感。記者黃羿馨／攝影
輔大織品系學生也利用萬花筒的概念，設計4套針織服飾，可以在柔美無藍害的場景下，更顯出色，在配戴無藍害的防藍光眼鏡下，讓模特兒呈現另類的時尚感。記者黃羿馨／攝影
周卓煇強調，材料不能只用在半導體，還可用來創新服飾，這場跨校、跨系的展演，就是要刷新理工人的思維、拓展學生視野、期提供新想法，將材料運用發揮極致。記者黃羿馨／攝影
周卓煇強調，材料不能只用在半導體，還可用來創新服飾，這場跨校、跨系的展演，就是要刷新理工人的思維、拓展學生視野、期提供新想法，將材料運用發揮極致。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料工程學系特聘教授周卓煇推廣「無藍害健康好光」，今天與輔大織品系首度跨域合作舉辦無藍害時裝秀。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料工程學系特聘教授周卓煇推廣「無藍害健康好光」，今天與輔大織品系首度跨域合作舉辦無藍害時裝秀。記者黃羿馨／攝影

模特兒 清大 輔大

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