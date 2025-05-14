選興趣還是錢途？未來「月薪4萬VS台積電」 大學生陷兩難：該不該轉系

一邊是可以進入穩定高薪的科技業，另一邊則是真正感興趣、並有所投入的領域，如果是你會怎麼選？近日一位大學生在Dcard發文，表示自己站在是否該轉換跑道的分岔路口，但礙於兩個科系未來出路的薪資差距，她遲遲無法做出決定。貼文曝光後，網友也紛紛提出建議。

一位網友近日在Dcard分享自己內心的掙扎，目前還是學生的原PO，現階段的學業安排前景明朗，「我就讀的科系算是比較有『錢途』的科系，畢業的出路基本上是台積電」，儘管如此，她的心卻始終嚮往另一條路。她提到，自己近來常常思考，是否要轉到另一個感興趣且有天賦的科系。這並非一時衝動，原PO表示，她已經自學過部分進階內容，確定自己對該領域懷有熱忱與能力。

然而，讓她猶豫的關鍵在於未來的收入落差。「這個科系的未來比較渺茫，薪水也一定比科技業低，可能就4萬左右。」在興趣與現實之間拉扯，讓原PO感到迷惘，只好詢問網友：「想問已經出社會工作的大家，月薪3萬到4萬的生活，妳們覺得怎麼樣？」

貼文發布後，大部分網友皆提醒原PO，還是要考量現實層面，而且若是順著原本就讀的科系進入科技業，也能透過高薪支撐興趣，「3到4萬餓不死，但有錢才能讓妳的人生有更多的選擇權」、「我的愛好跟職業是分開的，我怕當愛好不再純粹，就不愛了」、「我覺得不要，3到4萬根本不夠生活，而且發展興趣一定要讀相關科系嗎」、「其實可以選擇妳目前的科系，出社會後利用休息時間進修也不錯呀，光看到薪水入帳時的成就感就有差了，每天努力還領底薪真的會很心寒」、「錢是最重要的，很後悔大學讀沒用的系」、「當然選錢多的，賺很多錢了利用閒暇時間培養興趣也不遲」、「有認識牙醫系畢業不當牙醫，專門進口牙醫器材，也混的風生水起，羅大佑、張洪量和邰正宵也是棄醫牙改當歌星，但他們都曾經三餐不繼，回頭當牙醫，然後再復出唱歌，追求興趣也要保有一技之長」。

不過有網友持相反意見，建議原PO選擇自己喜歡的最重要，「住家裡、不生小孩、身上沒有任何貸款很OK， 餓不死吃不飽的程度」、「先看有沒有靠山…有的話自然先以自身興趣為主」、「妳按照妳喜歡的去做，假如不行再回來就可以了，妳還年輕多闖闖」、「家裡有後援的話去吧，現在每天都在後悔沒有唸音樂」、「選喜歡的，人就是要生活，不是要生存，喜歡的事就是妳生命燃燒的地方」。

也有網友提出有建設性的建議，表示「想想以後3、4萬的日子你是否甘願？就怕別人在花錢旅遊又能存錢時，你滿腦子羨慕，如果你物慾低，就順著自己的夢想吧 」、「端看你的慾望而定，你有沒有憧憬每年出國、住在大樓3房、開車、生養小孩？這些項目比較貴，3、4萬不夠。不要假設自己一定能找得到高薪老公，可以把經濟問題通通甩給他解決。如果你住家裡或住套房，看電視打電動就很開心，那可以考慮」、「我喔，本來唸藥學，後來來政大唸文組（但我有先考到藥師就是了，後來邊當兼職藥師，一個月3萬多但只要去晚上跟週六，一邊進修有興趣的內容）。我覺得你要考量一、家裡缺不缺錢；二、有痛苦到唸不下不想再投入任何時間在原科系嗎？三、兼職或wfh工作的可能性，據我所知資訊領域就比較彈性，可以先畢業後再兼職唸；四、新科系出路有沒有機會跟原本的搭上邊」。