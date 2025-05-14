清大材料合作輔大織品 防藍光科技配服飾秀時尚

國立清華大學材料系與輔仁大學織品服裝系合作，今天在清大舉辦服裝秀，來自輔大的模特兒身穿以「萬花筒」為設計靈感的服飾」，搭配戴上防藍光眼鏡，透過走秀呈現科技與時尚。

促成此次交流展演活動的清大特聘教授周卓煇接受媒體聯訪表示，材料不只能用在半導體，更可用來創新服飾，這場跨校、跨系展演，就是要刷新理工人的思維、拓展學生視野。

周卓煇說，此次他帶領清大「好光團隊」邀請輔大織品系師生到校合作走秀，表演中採用AI生成音樂，要讓觀賞者感受抗藍光預防醫學也能結合服飾、音樂，展現時尚。

輔大織品服裝系助理教授林怡慈表示，此次與清大合作融入防藍光科技，可說是全新挑戰，輔大織品系將參加國外時裝週活動，希望有機會把清大好光團隊的防藍光眼鏡帶去展演。