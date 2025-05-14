民間團體今協同立委，指新黨副主席李勝峰創辦的中華鯤鵬會，招收大學生參加統戰團，並向國內數間大專校院租借場地，恐有協助鯤鵬會宣傳的問題。國立台灣大學表示，該單位今日下午已主動告知學校，取消舉辦該場活動及場地租借。

台灣經濟民主連合今召開記者會，指中華鯤鵬會長期配合中國大陸對台統戰，除了牽線學生赴陸參加營隊，也持續借用我國大專校院場地，形同是在大學內推動認知作戰，呼籲教育部、陸委會與內政部應進一步調查，並依法開罰。

立委范雲表示，教育部應該立即釐清並處理台大、陽明交大和台中科大提供場地協助鯤鵬會宣傳的問題，且陸委會、內政部和教育部三方應研議如何落實兩岸條例規定的「許可制」 ，而非只是現行的報備制度。