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鯤鵬會遭指校園宣傳統戰營隊 台大：主辦單位已取消活動

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大示意圖。記者楊德宜／攝影
台大示意圖。記者楊德宜／攝影

民間團體今協同立委，指新黨副主席李勝峰創辦的中華鯤鵬會，招收大學生參加統戰團，並向國內數間大專校院租借場地，恐有協助鯤鵬會宣傳的問題。國立台灣大學表示，該單位今日下午已主動告知學校，取消舉辦該場活動及場地租借。

台灣經濟民主連合今召開記者會，指中華鯤鵬會長期配合中國大陸對台統戰，除了牽線學生赴陸參加營隊，也持續借用我國大專校院場地，形同是在大學內推動認知作戰，呼籲教育部陸委會與內政部應進一步調查，並依法開罰。

立委范雲表示，教育部應該立即釐清並處理台大陽明交大和台中科大提供場地協助鯤鵬會宣傳的問題，且陸委會、內政部和教育部三方應研議如何落實兩岸條例規定的「許可制」 ，而非只是現行的報備制度。

經民連指出，鯤鵬會將於近日租用台中科大、陽明交大、台大等場地舉辦說明會。台大則表示，主辦單位今日下午已主動告知學校，取消舉辦該場活動及場地租借。

民間團體今協同立委，指中華鯤鵬會招收大學生參加統戰團，並向國內數間大專校院租借場地，要求陸委會嚴查。本報資料照片
民間團體今協同立委，指中華鯤鵬會招收大學生參加統戰團，並向國內數間大專校院租借場地，要求陸委會嚴查。本報資料照片

台大 教育部 范雲 陸委會 陽明交大

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