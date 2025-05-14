鯤鵬會遭指校園宣傳統戰營隊 台大：主辦單位已取消活動
民間團體今協同立委，指新黨副主席李勝峰創辦的中華鯤鵬會，招收大學生參加統戰團，並向國內數間大專校院租借場地，恐有協助鯤鵬會宣傳的問題。國立台灣大學表示，該單位今日下午已主動告知學校，取消舉辦該場活動及場地租借。
台灣經濟民主連合今召開記者會，指中華鯤鵬會長期配合中國大陸對台統戰，除了牽線學生赴陸參加營隊，也持續借用我國大專校院場地，形同是在大學內推動認知作戰，呼籲教育部、陸委會與內政部應進一步調查，並依法開罰。
立委范雲表示，教育部應該立即釐清並處理台大、陽明交大和台中科大提供場地協助鯤鵬會宣傳的問題，且陸委會、內政部和教育部三方應研議如何落實兩岸條例規定的「許可制」 ，而非只是現行的報備制度。
經民連指出，鯤鵬會將於近日租用台中科大、陽明交大、台大等場地舉辦說明會。台大則表示，主辦單位今日下午已主動告知學校，取消舉辦該場活動及場地租借。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言