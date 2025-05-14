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葉丙成籲通過特別預算挹注高教 3年大學不漲學雜費

中央社／ 記者王揚宇、郭建伸台北14日電
教育部次長葉丙成。中央社
教育部次長葉丙成。中央社

立法院聯席會議今天將審查新台幣4100億元特別條例草案。民進黨立委李坤城質詢提到，在野擬刪除其中關於教育部的200億元經費，倘若留住，是否能不漲大學學雜費。教務部次長葉丙成回應，至少未來3年不用增加。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案。立法院經濟、財政委員會聯席會議今天將審查相關草案，相關部會提出書面報告。

教育部所提書面報告指出，美國對台關稅政策引發國際局勢變動，高等教育面臨的衝擊影響及調整契機，包括影響學校向企業募資及產學合作資源挹注的穩定性，可能使學校調漲學雜費等。

教育部表示，有關特別條例中，教務部主管的是「強化高等教育人才培育」，希望透過補助大專校院增加的辦學成本及設施設備更新需求，引導受補助的大專校院於114至116學年間不調漲學雜費，且應提撥至少5%補助經費，用於低收入戶及中低收入戶學生的獎助學金。

李坤城質詢時問到，在野陣營擬刪除強化高等教育人才培育的200億元，倘若這200億元可以留住，大學學雜費能否不調漲。

葉丙成說明，教育部之所以編200億元，是為了因應關稅情勢，包括大學或教學醫院購買儀器設備的成本，因為關稅拉高而變高。另外，大學很多的募款是來自民間企業捐款，當關稅議題影響，很多台灣企業在經營前景不明朗狀況下，大學校長接下來的募款會越來越困難。

葉丙成指出，當大學碰到困境時，未來就有可能要增加學費，而這200億元中有一塊是要補助大學，「到116年前台灣的孩子都不用增加學雜費」，至少這3年不會增加大學學雜費。

教育部 調漲

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