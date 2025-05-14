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中原大學急救社奪全國青志獎 守護生命行動力總統表揚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
賴清德總統接見第2屆青志獎獲獎志工團隊代表，中原大學緊急醫療救護社獲志能運用獎表揚。圖／中原大學提供
賴清德總統接見第2屆青志獎獲獎志工團隊代表，中原大學緊急醫療救護社獲志能運用獎表揚。圖／中原大學提供

私立中原大學緊急醫療救護社獲教育部今年第2屆青志獎評選，在全國100支參賽團體脫穎而出，榮獲志能運用獎，昨天接受賴清德總統接見表揚，醫工系大四學生、社長吳濬晏今天上午說，她在急救領域從零開始，到考取救護員與指導員專業證照，實際參與救護，深刻體認守護生命的意義。

中原大學指出，該校未設醫護或運動專業科系，10年前成立緊急醫療救護社，積極推動急救教育，開設「EMT-1救護技術員專班課程」，每年培訓25名學生考取證照，發展緊急救護，該社團成立10年、社員125人，透過教學推廣公共參與、現場支援，讓急救知識落地生根。

教育部青年發展署今年舉辦第2屆青志獎評選、表揚全國大專校院具創新、實踐與社會影響力的志工團隊，中原大學緊急醫療救護社首次參賽，以定期開設初級急救課程、CPR與AED訓練，去年總共舉辦33場急救推廣活動、服務超過4800人次，該社團在全國100支參賽團體中，榮獲志能運用獎，賴清德接見表揚，肯定獲獎社團展現青年行動力。

吳濬晏自己參加社團4年來，從完全不懂急救原理到考取救護員與指導員證照，曾參與全大運救護志工，帶領社團獲全國服務性社團評鑑「全國特優獎」，她分享經驗，曾在樂齡大學擔任急救教學講師，一位阿嬤說是她我上過最有意義的一堂課，「要回去教兒孫」，讓她深刻體認社團累積的專業與經驗，真的會影響一個家庭、一個世代的健康觀念。

該社指導老師暨衛生保健組長林蕙怡表示，該社團學生秉持「在學習中實踐服務精神，將專業知識回饋社會」理念服務，能在突發事件冷靜應變，成功施救病患，展現急救教育實用價值，很有意義。

中原大學緊急醫療救護社首次參加教育部青志獎選拔勇奪志能運用獎，社長吳濬晏（左三）代表接受表揚。圖／中原大學提供
中原大學緊急醫療救護社首次參加教育部青志獎選拔勇奪志能運用獎，社長吳濬晏（左三）代表接受表揚。圖／中原大學提供

中原大學 救護員 賴清德

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