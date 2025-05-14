中原大學急救社奪全國青志獎 守護生命行動力總統表揚

私立中原大學緊急醫療救護社獲教育部今年第2屆青志獎評選，在全國100支參賽團體脫穎而出，榮獲志能運用獎，昨天接受賴清德總統接見表揚，醫工系大四學生、社長吳濬晏今天上午說，她在急救領域從零開始，到考取救護員與指導員專業證照，實際參與救護，深刻體認守護生命的意義。

中原大學指出，該校未設醫護或運動專業科系，10年前成立緊急醫療救護社，積極推動急救教育，開設「EMT-1救護技術員專班課程」，每年培訓25名學生考取證照，發展緊急救護，該社團成立10年、社員125人，透過教學推廣公共參與、現場支援，讓急救知識落地生根。

教育部青年發展署今年舉辦第2屆青志獎評選、表揚全國大專校院具創新、實踐與社會影響力的志工團隊，中原大學緊急醫療救護社首次參賽，以定期開設初級急救課程、CPR與AED訓練，去年總共舉辦33場急救推廣活動、服務超過4800人次，該社團在全國100支參賽團體中，榮獲志能運用獎，賴清德接見表揚，肯定獲獎社團展現青年行動力。

吳濬晏自己參加社團4年來，從完全不懂急救原理到考取救護員與指導員證照，曾參與全大運救護志工，帶領社團獲全國服務性社團評鑑「全國特優獎」，她分享經驗，曾在樂齡大學擔任急救教學講師，一位阿嬤說是她我上過最有意義的一堂課，「要回去教兒孫」，讓她深刻體認社團累積的專業與經驗，真的會影響一個家庭、一個世代的健康觀念。