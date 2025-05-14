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拿考古題去問教授！她不解為何被罵白目 網無言：相當於挑釁

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己因為看不懂考古題，於是鼓起勇氣去問教授，誰知卻被室友批評。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己因為看不懂考古題，於是鼓起勇氣去問教授，誰知卻被室友批評。圖／ingimage

雖然我們從小就被教導「不懂的要主動問老師」，但在問之前也該思考這個問題適不適合問。近日有網友發文，表示自己因為看不懂考古題，於是鼓起勇氣去問教授，誰知卻被室友批評。

原PO在Dcard發文，表示自己在翻閱學長姐留下的考古題後，因為有幾題看不懂解法，便拿著考古題去請教教授，但回到宿舍後卻被室友說「很白目」。

室友認為這樣教授只會覺得原PO在投機取巧，沒有自己努力學習，這讓原PO很不理解。她認為自己只是想釐清不懂的部分，且向教授求助本就沒錯，難道只是因為涉及考古題，這個行為就錯了嗎？

文章引來大量網友留言，一致認為原PO確實很白目，「同屆知道應該會想扁你，你的行為肯定在大學最雷同學名冊的前幾名」、「如果我是把考古給你的學長姐，一定會超後悔」、「你學長姐一定很後悔給你考古，然後你同學一定超討厭你」、「除非考古題是教授主動給的，不然不要讓教授知道考古題的存在，我以為是常識」。

有網友解釋，考古題的存在本就是用於「應付考試」的，真的要學習有很多練習題可做，不需要拘泥考古題，「搜集與傳承考古題，就是集結眾人的力量應對出題老師的方法」。

現在原PO相當於直接和老師攤牌，表示自己就是要走捷徑，「你可能心裡抱著尊敬學問的態度，但做出的行為卻是對評量機制最輕挑的挑釁」。這樣的行為不但害到同學，也影響了教授。同學需要複習的範圍從考古題，變成無限大，教授也可能要重新出題，甚至大改考試方向。

還有人指出，提問也要有技巧，「其實會建議問給你考古題的學長姐，或是問課堂助教」、「你可以單獨把那一串相關的解法消化過後，單獨提取出來拿去跟老師討論」。

Dcard 學長 室友 考古

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