元培醫事科大攜手清大特聘教授周卓煇 深化 AI 於醫療領域

元培醫事科技大學與清華大學特聘教授周卓煇13日共同宣布，將合作深化AI在醫療人才培養、醫療健康產業的運用。元培醫大將結合AI專家系統倍增學生就業競爭力，輔以與周卓煇教授合作導入專家系統，進一步發展醫療健康監測、智慧醫務管理系統。

根據Exactitude Consultancy的報告，全球醫療人工智慧市場預計在預測期內將以42%的年複合增長率增長，並有望在2029年達到1,697億美元的規模。

在AI興起的時代，AI與醫療如何結合一直廣受世人期待，近年來AI與醫療的結合，已廣泛運用在「協助影像判斷」、「智慧醫療管理系統」等方面、事實上隨著AI在醫療健康領域的更深入運用，未來AI可以運用在疾病的早期篩查與防治、加快藥物研發的速度、並開發健康管理，培養虛擬健康助手。

元培醫事科技大學校長王綮慷表示，創校逾一甲子的元培醫事科技大學，是台灣第一所以培育醫事技術人才為目標的高等教育機構，過去為台灣培養超過5.6萬名校友，成為台灣醫事件人培養的搖籃。其影像醫學、醫學檢驗生物技術、醫務管理、視光、護理、生技製藥與健康休閒管理系，過去在研究上，均著重在對醫院管理效率的提升、人身體健康的檢測、疾病的預防、生病照護與延緩老化等領域，除擁有豐富且完整的醫療健康產業數據資料庫外並將研究成果導入教學，使學生的學習能與時俱進。

新竹得天獨厚擁有清華、陽明交通大學與園區的資源，擁有許多AI研究與產業人才，元培醫事科技大學則有醫療健康領域專業人才，這兩類人才若能在地緣關係上就近結合，相互合作，一定能深化AI在醫療健康領域的運用。元培醫事科技大學為求與時俱進，配合學校核心關懷與特色，近年積極尋求將AI融入在教學與研究，師生將AI融入，進行各項專題參加相關發明展，獲獎成果豐碩，元培希望培養AI時代所需的醫事健康人才並將AI更深入地運用在前述各領域。

周卓煇曾任美國IBM研究中心客座科學家，除在材料領域研究卓然有成，為防藍光對人視力健康的傷害，在OLED領域研究卓然有成，也是AI專家系統（Expert System）應用專家，元培醫事科技大學法人代表蔡雅賢董事長與周卓煇在一場公益活動中相談甚歡，發現均有同樣的理念，幾經深談，雙方決定合作推動將AI人工智慧融入在醫療健康產業，將利用在新竹在地的相關優勢，共同努力深化AI在醫療健康產業的應用與如何融入相關教學的應用。