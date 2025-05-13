元培攜手清大教授周卓煇 推動AI專家系統應用醫療領域

元培醫事科技大學與清華大學材料工程學系特聘教授周卓煇今宣布合作，將攜手推動AI專家系統（Expert System）應用於醫療健康領域，未來將整合各自領域優勢，深化AI於教學、研究與產業實務中的應用，並以新竹為核心，打造台灣AI智慧醫療示範基地。

元培醫事科技大學指出，根據Exactitude Consultancy報告，全球醫療AI市場規模預估將在2029年達到1697億美元，年均成長率達42%。元培醫事科技大學創校逾60年，培育超過5.6萬名醫療專業人才，這次合作將利用新竹在地優勢，共同努力深化AI在醫療健康產業的應用與融入相關教學。

元培醫事科技大學校長王綮慷表示，元培早已將AI思維導入課程實作，目前就有師生團隊運用影像判讀技術，從X光影像判斷雞蛋新鮮度或橘子甜度，將資料影像化後上傳至資料庫，再以AI演算法判斷是否符合需求，這種跨域整合已成為學生專題研發的基礎能力。

「我們已經把AI導入課程中，期待接下來能與更多單位合作，發展跨領域應用，推動更多國際發明展」，王綮慷說，他最希望看到的，就是學生能在專題研發中發光發熱，將技術成果帶進未來的就業市場，取得最好的競爭優勢。

周卓煇指出，希望未來AI專家系統工具可導入元培課程與教學中，與校內師生共同推進更多醫療保健相關的AI應用，讓教育與產業雙贏，「這不只是技術合作，也讓學生在教育方面的競爭力倍增，甚至能夠創業」。

周卓煇也表示，他領導的團隊也已著手開發包括「護眼四不」、「聽電子書－護眼神器」、「褪黑激素申購SOP」、「減肥方法照妖鏡」、「恐怖情人評估」、「我失眠了」等醫療保健相關的專家系統，期待與元培科大師生合作後，能開發更多高含金量的醫護AI專家系統產品。