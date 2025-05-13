環境部攜手慈濟大學 成立東區淨零綠領人才培育中心

為落實國家淨零政策，並因應市場對綠領人才的需求，環境部在北、中、南、東四區成立培育中心，其中東部培育中心設在慈濟大學校區，今天揭牌啟用。雙方簽訂合作備忘錄，期待透過培育課程，培養東部及離島地區綠領人才，幫助年輕人及勞工轉型，增加求職機會。

環境部長彭啟明今天到慈大出席「環境部淨零綠領人才東區培育中心」揭牌儀式，與校長劉怡均簽署合作備忘錄（MOU），希望有更多年輕世代主動參與綠色產業。

彭啟明表示，全世界都需要面對氣候變遷及各式淨零問題的綠領人才，期待每年能培育出2400至3500位，目前台灣求職網上也有2萬多個相關的工作機會，感謝慈大願意幫助年輕人及勞工轉型，推動淨零綠領人才培育課程。

彭啟明指出，未來各產業都需要綠領人才，培育課程總時數為48小時，內容涵蓋氣候變遷科學、溫室氣體管理、碳盤查與產品碳足跡等核心議題，除了年輕朋友外，原住民也可學習氣候變遷知識，回到部落做綠能，未來環境部也會推出更多課程。

慈大公衛系一年級學生吳芷恩表示，參與淨零綠領人才培育課程，就算畢業後走政策面，或實際第一線的社區推動都能加分，尤其對如何計算碳排量有興趣，希望拓展未來職涯發展。

慈濟大學表示，政府補助30歲以下大專院校學生半額學費6000元補助外，為鼓勵學生投入，加碼完成訓練課程通過考試取得國家證照，額外再補助4000元，協助學校溫室氣體盤查及自願性減量，再補助2000元，不但費用全免更提供實作與實習機會。

慈濟大學表示，綠領人才不須理工背景，校內有管理學院，人文傳播學院等，鼓勵學生加入綠領人才行列，拿到國家認證的專業證書。