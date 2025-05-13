量身打造條款！翁素蕙遭控特權當選副董 台大EMBA校友基金會發聲了

禮客OUTLET創辦人翁素蕙日前遭踢爆，稱其與校方關係良好，台大EMBA校友基金會為她量身打造「翁素蕙條款」，協助當選基金會23屆副董事長。翁今天委託律師發布聲明，指此為不實指控，一切均合法有據，基金會將保留法律追訴權。

週刊日前報導，翁日前透過台大校內友人、基金會執行長提名，但其不符合資格，並違反議程剝奪董事投票權，鼓掌通過由翁接任副董事長。對此，台大EMBA校友基金會表示，第23屆副董事長的選舉程序完全合法透明，經得起外界檢視，選舉公平、公正、公開，若有異議可於現場提出，不能選輸後才惡意攻擊、編造故事。

基金會法務長、律師郭思吟表示，向媒體不實爆料者已涉刑法毀謗罪、加重毀謗罪嫌，因已造成台大校譽、會譽及各被害人等名譽受損，基金會將保留法律追訴權。

郭思吟也說，基金會就第23屆副董事長選舉，是依據財團法人法及基金會10多年來遵行的內部組織辦法運行條例執行，由第22屆全體董事以選舉選票多數決推舉出候選人，再由23屆全體董事於董事會以無異議全數通過完成，絕對合法並於法有據。

郭思吟指出，另查台大EMBA校友基金會歷屆董事長與副董名單，EMBA校友基金會自第9屆起即設有副董事長職務，至今為第23屆，已設置整整14年，並非如報導指為翁素蕙量身打造「副董事長」職務。