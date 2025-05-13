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中華大學開多元證照班 不分系所學生與教職員踴躍參與

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學資訊工程學系大三生翁若慈，一次考取「Cyber security」、「Microsoft PL900」，以及「ITS Python」國際證照，期望能藉由提升自我能力，獲得知名科技公司的實習門票。圖／中華大學提供
中華大學資訊工程學系大三生翁若慈，一次考取「Cyber security」、「Microsoft PL900」，以及「ITS Python」國際證照，期望能藉由提升自我能力，獲得知名科技公司的實習門票。圖／中華大學提供

中華大學國際人文社會暨智慧商務學院持續開設許多國際證照班，利用專業授課及高獲證率特點，吸引許多外系學生，甚至有教職員都來報考。中華大學指出，隨著近幾年網路詐騙愈加猖獗，本學期新開設「資訊安全（Cyber Security）國際證照班」，協助學生在學專業技術之餘，也能強化自身的網路風險意識與防範能力。

來自資訊工程學系大三的同學翁若慈本學期一口氣考取「Cyber Security」、「Microsoft PL-900」及「ITS Python」三張國際證照，目標是爭取進入知名科技公司的實習機會。她說，原本打算自費參加校外萬餘元的補習課程，沒想到校內不僅免費開課，還提供高達1000元的考照獎勵金。

翁若慈說，她發現資訊後，她立即號召系上7位同學，跨院選修由國智學院開設的證照班。過程中，指導老師魏季宏除了深入解析題庫，還結合理論與實作教導學生寫程式，幫助大家打下紮實的基礎。因此，她鼓勵學弟妹善用在校資源，因為畢業進入職場後，補習費用高昂且時間難以配合，現在是考取證照最好的時機。

除了學生，校方也歡迎教職員參與證照班進修，提升專業技能。在資電學院工程科學博士學位學程，擔任助理的彭雅貞分享，因工作中經常接觸AI相關議題，認知到擁有相關技能是未來的就業趨勢，便開始思考如何發展更多元的能力。她認為，國智學院不僅持續創新課程內容，也積極推動跨領域學習，讓全校師生都能有機會取得國際認可的證照，內心充滿感謝。

國際人文社會暨智慧商務學院長簡曉花指出，AI與數位科技快速發展，程式語言能力已成為現代學生的基本技能。因此，學院從大一便開設Python必修課，打好基礎；大二開始則鼓勵學生報考國際證照，並提供專業師資輔導，開班至今近乎100%的通過率令人矚目。本學期的「ITS Python」班，共28位報考者全數通過，展現出教學成效。此外，院上近期也新開設「Cyber security」國際證照班，要幫助學生作好網路資安的控管。

指導老師魏季宏說明，「Cyber Security」課程的開設，是因應學生與教職員對資安知識的迫切需求。近來新聞頻頻報導詐騙事件，連校內師生都可能成為目標，因此課程除了教授Python程式設計，也深入探討如何保護個人資料與數位作品，避免遭竊或被盜用，無論對工程人員或行政工作者皆有實質幫助。

魏老師進一步鼓勵師生踴躍報名，在校內證照班不僅免額外付費，還可透過Moodle系統即時提問，享有一對一指導，是培養實力與職場競爭力的絕佳機會。

中華大學本學期報考「ITS Python」證照班的28人，皆全數取得國際證照，通過率100%。圖／中華大學提供
中華大學本學期報考「ITS Python」證照班的28人，皆全數取得國際證照，通過率100%。圖／中華大學提供

網路 補習 詐騙

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