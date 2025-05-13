國際保育學者「熊爸爸」來台 文大生將赴馬國移地學習

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學邀請馬來西亞的馬來熊保育中心執行長黃修德演講，鼓勵學生，投入環境永續事業。圖／文大提供
文化大學邀請馬來西亞的馬來熊保育中心執行長黃修德演講，鼓勵學生，投入環境永續事業。圖／文大提供

文化大學環境規劃暨生物資源學院森林暨自然保育學系，邀請馬來西亞的馬來熊保育中心（Bornean Sun Bear Conservation Centre, BSBCC）執行長黃修德演講，以《婆羅洲馬來熊整體和務實性的保育計劃》為題，鼓勵學生投入環境永續事業。文大相關科系也預計將走訪馬來西亞，實地參訪馬來熊保育中心。

文大指出，黃修德長年致力於婆羅洲熱帶雨林的野生動物保育，也是全球極少數長期關注，並實踐馬來熊保育工作的學者型專家。

黃修德於演講中分享親身經歷，深入剖析馬來熊從野外救援，再到圈養復育到、野放的完整歷程，並分享如何透過教育推廣、社區參與與政策倡議改變公眾對保育議題的認知。

他指出，早年曾營救一隻困於籠中的幼熊，爾後開啟一連串的保育行動，希望以此鼓勵學子投身永續事業。雖然馬來熊是世界上體型最小的熊類，卻面臨棲地流失、非法飼養與盜獵等多重威脅，其生存狀況迫切需要跨領域、跨國界的協作與行動。

文大森林暨自然保育學系主任謝佳宏表示，與會師生不僅對馬來熊在生態系中作為「關鍵種」角色有更深入的認識，也體會到科學研究結合保育實踐所能帶來的改變。黃修德的經驗讓師生深刻反思人類與自然的關係，體現保育工作從知識出發、落實於行動的重要性，也正是學校培養學生所追求的教育目標。

為進一步拓展學生的國際保育視野，謝佳宏也提到，森林暨自然保育學系今年度將辦理海外移地學習課程，預定前往馬來西亞沙巴，實地參訪馬來熊保育中心。

謝佳宏表示，課程將結合「森林生態學」、「野生動物保育」與「環境教育實務」等內容，透過田野觀察、專題講座與保育行動案例研習，使學生從整體系統觀點思考保育議題，並實踐以科學為本的行動策略，進一步培養其跨文化與跨生態區域的國際能力。

動物 文化大學 永續 科學 馬來西亞

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