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中原大學季達廳啟用 校友捐資打造半導體教育新基地

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中原大學董事長張光正（右二）、校長李英明（右一）與由捐資的合晶科技董事長焦平海（左二）為季達廳剪綵啟用。圖／校方提供
中原大學董事長張光正（右二）、校長李英明（右一）與由捐資的合晶科技董事長焦平海（左二）為季達廳剪綵啟用。圖／校方提供

私立中原大學今天下午舉辦由該校傑出校友、合晶科技董事長焦平海捐資設立的季達廳啟用剪綵儀式，校長李英明表示，該廳結合半導體產業與化工系專業學習空間，配備完整半導體材料製程展示，導入先進機台與虛擬實境（VR）設備，為學生打造兼具理論實務的沉浸式學習環境，開啟該校半導體教育新基地。

季達廳啟用儀式，由中原大學董事長張光正、李英明、焦平海及焦生海兄弟共同主持剪綵，張光正稱讚焦平海推動母校半導體、材料領域的發展及人才培育貢獻良多。

焦平海表示，「飲水思源，回饋社會」是他一貫的理念，也是合晶科技的企業文化，季達廳設立為感念先父生前對他創業的支持與照顧之外，更希望做為材料教育與研發平台，激勵學弟妹想學習的心。他也當場承諾，該公司將全力支持中原大學各項產學合作計畫，幫助學生與職場無縫接軌。

李英明表示，焦平海校友長期以來心繫母校，挹注教育資源與獎助學金、培育學生或產學合作不遺餘力，季達廳設立象徵著校友回饋母校，更是中原全人精神的具體實踐，雙方合作打造產學新里程碑。

工學館的季達廳，內部設有多項創新教學設施，包括半導體長晶機台模型、高達2公尺的12吋矽晶棒實體展示，及先進的投影與虛擬實境（VR）設備，能夠生動呈現半導體產業的核心技術流程，加深學生對半體產業的認識與了解。

合晶科技董事長焦平海(右)捐資季達廳，中原大學校長李英明(左)致贈感謝牌。圖／校方提供
合晶科技董事長焦平海(右)捐資季達廳，中原大學校長李英明(左)致贈感謝牌。圖／校方提供
中原大學工學院季達廳啟用，校方與合晶科技共同打造產學合作與半導體教育新基地。圖／校方提供
中原大學工學院季達廳啟用，校方與合晶科技共同打造產學合作與半導體教育新基地。圖／校方提供

中原大學 半導體 材料

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