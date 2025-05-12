中原大學季達廳啟用 校友捐資打造半導體教育新基地

私立中原大學今天下午舉辦由該校傑出校友、合晶科技董事長焦平海捐資設立的季達廳啟用剪綵儀式，校長李英明表示，該廳結合半導體產業與化工系專業學習空間，配備完整半導體材料製程展示，導入先進機台與虛擬實境（VR）設備，為學生打造兼具理論實務的沉浸式學習環境，開啟該校半導體教育新基地。

季達廳啟用儀式，由中原大學董事長張光正、李英明、焦平海及焦生海兄弟共同主持剪綵，張光正稱讚焦平海推動母校半導體、材料領域的發展及人才培育貢獻良多。

焦平海表示，「飲水思源，回饋社會」是他一貫的理念，也是合晶科技的企業文化，季達廳設立為感念先父生前對他創業的支持與照顧之外，更希望做為材料教育與研發平台，激勵學弟妹想學習的心。他也當場承諾，該公司將全力支持中原大學各項產學合作計畫，幫助學生與職場無縫接軌。

李英明表示，焦平海校友長期以來心繫母校，挹注教育資源與獎助學金、培育學生或產學合作不遺餘力，季達廳設立象徵著校友回饋母校，更是中原全人精神的具體實踐，雙方合作打造產學新里程碑。