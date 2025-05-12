聽新聞
0:00 / 0:00
中原大學季達廳啟用 校友捐資打造半導體教育新基地
私立中原大學今天下午舉辦由該校傑出校友、合晶科技董事長焦平海捐資設立的季達廳啟用剪綵儀式，校長李英明表示，該廳結合半導體產業與化工系專業學習空間，配備完整半導體材料製程展示，導入先進機台與虛擬實境（VR）設備，為學生打造兼具理論實務的沉浸式學習環境，開啟該校半導體教育新基地。
季達廳啟用儀式，由中原大學董事長張光正、李英明、焦平海及焦生海兄弟共同主持剪綵，張光正稱讚焦平海推動母校半導體、材料領域的發展及人才培育貢獻良多。
焦平海表示，「飲水思源，回饋社會」是他一貫的理念，也是合晶科技的企業文化，季達廳設立為感念先父生前對他創業的支持與照顧之外，更希望做為材料教育與研發平台，激勵學弟妹想學習的心。他也當場承諾，該公司將全力支持中原大學各項產學合作計畫，幫助學生與職場無縫接軌。
李英明表示，焦平海校友長期以來心繫母校，挹注教育資源與獎助學金、培育學生或產學合作不遺餘力，季達廳設立象徵著校友回饋母校，更是中原全人精神的具體實踐，雙方合作打造產學新里程碑。
工學館的季達廳，內部設有多項創新教學設施，包括半導體長晶機台模型、高達2公尺的12吋矽晶棒實體展示，及先進的投影與虛擬實境（VR）設備，能夠生動呈現半導體產業的核心技術流程，加深學生對半體產業的認識與了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言