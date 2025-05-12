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男大生畢製玩文字拆解遊戲 紀錄片入圍「放視大賞」決選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學傳播藝術學士學位學程應屆畢業生王宇安製作的紀錄片，入圍2025放視大賞影視組決選。記者簡慧珍／攝影
大葉大學傳播藝術學士學位學程應屆畢業生王宇安製作的紀錄片，入圍2025放視大賞影視組決選。記者簡慧珍／攝影

數位發展部數位產業署2025放視大賞影視組決選名單出爐，大葉大學傳播藝術學士學位學程應屆畢業生王宇安，以「女子」發想為「好」，用自己成長過程中的照片和長大後拍攝的影片製作紀錄片，入圍影視組決選。

大葉傳播藝術學士學位學程第九屆畢業製作，本（5）月14日至17日在高雄展覽館參加「放視大賞」展覽，開展前傳回捷報，王宇安紀錄片作品「女子」入圍決選。指導老師陳怡君今表示，「女子」呈現獨特創作視野與細膩敘事風格，及真摯的自我對話和情感，是獲得評審青睞、一路過關入圍決選的原因。

王宇安說，大三即決定獨自1人一組做畢業製作，開始篩選以前拍過的素材，用自己的日記、幼年照片，加上大二、大三時期自己拍攝的影片，自己說自己的故事，無論好或不好的回憶都試著放進來，剪輯成長14分55秒作品，取名「女子」，意義是拆開「好」字，對總是力求完美的完美主義自己說「這樣就好」，不要對自己要求太苛刻。

陳怡君老師指導、畢業製作是大學所學的總回顧與反思，希望可以有所突破，不要受限於過去，王宇安對創作很有想法，積極嘗試各種風格，以個人日記般私密的方式誠實記錄創作者自幼成長點滴、所面對的困境、性格特質，還有未來的期許；放視大賞本（5）月17日頒獎典禮，系上師長祝福他有好成績。

大葉大學 影片 影視 數位發展部

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