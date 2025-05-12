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台灣藥用植物技術躍國際 嘉大中草藥綠色萃術獲東京發明展金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
口腔黏膜炎修護水凝膠。圖／嘉義大學提供
口腔黏膜炎修護水凝膠。圖／嘉義大學提供

嘉義大學生化科技學系教授陳政男指導的中草藥綠色萃取技術團隊，以「口腔黏膜炎修護水凝膠」獲2025年日本東京創新天才國際發明展金獎，更獲主辦單位評選為大會特別獎，將台灣藥用植物的應用技術推向國際舞台。

嘉大表示，這項產品研發歷經台灣藥用植物智慧種植，藥用成分篩選、綠色溶劑系統建立、超音波輔助萃取條件優化，以及高分子載體物理特性測試等多階段實驗流程。核心技術包括利用綠色溶劑進行低碳、高效的植物活性成分萃取，搭配溫和的超音波輔助系統，以提升萃取率與生物活性穩定性。所獲得的植物外泌體與多醣體，經細胞實驗驗證具備優異的抗發炎及促進傷口癒合能力。

產品以台灣山豆根、台灣白及等原生藥用植物為核心，結合綠色溶劑與低碳萃取技術，並添加具高度生物活性的植物多醣體與天然抗發炎成分，再搭配高分子水凝膠載體，研製成一款具備長效保護膜形成、潰瘍修復與黏膜再生等功能的溫和型機能性醫材。這款水凝膠可有效緩解口腔不適，特別適合放化療患者及免疫力低下族群進行日常口腔護理。

團隊成員包括嘉大生化科技學系周代鈞、廖栭晨、洪芸瑄、李思立與科技管理學系劉沛萱等學生，近期甫通過教育部「U-start創新創業計畫」，獲得50萬元新創補助，為技術商品化與臨床應用奠定基礎。

這次勇奪東京國際發明展金獎及大會特別獎，充分展現嘉大在藥用植物應用、生醫材料開發與永續製程等領域的研發實力，也凸顯台灣本土植物資源於全球綠色健康產業中的發展潛力。未來，嘉大將持續強化產學合作，致力推動台灣本草智慧國際化，開創植物新藥與健康照護的新里程碑。

嘉大師生團隊研發「口腔黏膜炎修護水凝膠」，台灣本土藥用植物技術躍上國際舞台。（左起李思立、劉沛萱、洪芸瑄、陳政男、廖栭晨、周代鈞） 圖／嘉義大學提供
嘉大師生團隊研發「口腔黏膜炎修護水凝膠」，台灣本土藥用植物技術躍上國際舞台。（左起李思立、劉沛萱、洪芸瑄、陳政男、廖栭晨、周代鈞） 圖／嘉義大學提供
嘉大學生團隊榮獲2025東京國際發明展金獎與大會特別獎，與日本發明家中松義郎博士（前排中）及中華創新發明學會理事長吳國俊（前排左）合影。圖／嘉義大學提供
嘉大學生團隊榮獲2025東京國際發明展金獎與大會特別獎，與日本發明家中松義郎博士（前排中）及中華創新發明學會理事長吳國俊（前排左）合影。圖／嘉義大學提供
嘉大生化學系學生團隊向大會評審說明作品。圖／嘉義大學提供
嘉大生化學系學生團隊向大會評審說明作品。圖／嘉義大學提供
嘉大師生研發團隊榮獲2025東京國際發明展金獎與大會特別獎。圖／嘉義大學提供
嘉大師生研發團隊榮獲2025東京國際發明展金獎與大會特別獎。圖／嘉義大學提供

嘉大 特別獎 綠色

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