嘉大全盲提琴家蕭琮祐 譜出生命動人樂章

就讀嘉義大學音樂系的碩士生蕭琮祐，國小二年級時被診斷為腦癌，在父母悉心照顧及陪伴下戰勝病魔、課業表現優異，也在音樂中找到快樂與自信。跳脫全盲侷限，2011年榮獲奧地利第6屆國際音樂大賽小提琴組第二名、獲總統教育獎，今年從全球3683名熱愛生命獎章的候選人中脫穎而出，榮獲台灣周大觀文教基金會「2025年第28屆全球熱愛生命獎章」。

蕭琮祐今天帶著小提琴，來到嘉義市政府接受這份榮譽，透過音樂分享他的生命故事及學習點滴。

市長黃敏惠表示，蕭琮祐與病魔的搏鬥中展現了堅韌不拔的勇氣，面對挫折和困境，總能逆來順受，不怨天尤人。14年前與他見面時，靦腆卻堅毅，勇敢面對生病的苦痛，強忍治療過程的不適，跨越因病喪失視力的煎熬，樂觀積極的面對每一天。14年後再次見面，充滿自信，突破生命的關卡，化盲為愛，帶著提琴奉獻社會，譜出動人的生命樂章。

蕭琮祐表示，這份獎章不僅是一項榮耀，更是對他人生歷程的一種肯定與鼓勵。從國小到現在，每一位老師、校長與市長，除了教導知識，更因為信任與鼓勵，才能持續前行。他更感謝一路陪伴的家人「有你們的陪伴，我知道，人生的路上我並不孤單。」未來將秉持「熱愛生命」的信念，勇敢迎接每一個挑戰、回饋社會，將這份愛與希望延續下去。「相信生命因為堅持而精彩，因為愛而偉大。」

蕭琮祐近年來嘗試各種興趣課程與體驗活動，包括游泳課、變魔術、射箭訓練等，他表示雖然過程中難免跌跌撞撞，但每一次嘗試都是對生命的熱愛與挑戰，期許自己未來也能以實際行動鼓勵更多人勇敢追夢、活出精彩。