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清大環文系永續發展工作坊 推動地方永續教育與實踐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
清華大學與苗栗縣環境保護局近日共同舉辦「SDGs永續發展工作坊」，透過跨域合作與實地行動，培養青年學子與地方社群對永續議題的認識與參與。圖／清大環文系提供
清華大學與苗栗縣環境保護局近日共同舉辦「SDGs永續發展工作坊」，透過跨域合作與實地行動，培養青年學子與地方社群對永續議題的認識與參與。圖／清大環文系提供

為深化聯合國永續發展目標（SDGs）在地方的推廣與實踐，清華大學與苗栗縣環境保護局近日共同舉辦「SDGs永續發展工作坊」，透過跨域合作與實地行動，培養青年學子與地方社群對永續議題的認識與參與，並促進苗栗地區的永續發展。

清大環文系主任鄭國泰表示，透過「SDGs實踐計畫」鼓勵學生以創新、跨領域的方式，將永續理念融入在地行動。此次與苗栗縣環保局的合作，正是希望透過學術資源與地方經驗的結合，培養具備永續思維與實踐能力的人才。

本次工作坊由邀請苗栗縣各局處，包括交通工務處、工商發展處、勞工及青年發展處、農業處等共同參與。活動中，與會人員針對SDGs的17項目標進行深入討論，並分享各自業務與永續發展的連結，期望透過跨部門合作，整合資源，提升政策效能。

工作坊內容涵蓋多項SDGs核心議題，包括氣候變遷、資源循環、能源轉型、社區營造等。參與者透過案例分享與實地踏查，了解苗栗在永續發展上的挑戰與機會，並共同討論可行的解決方案。

苗栗縣環保局指出，該局持續推動環境教育資源發展，並透過舉辦SDGs工作坊等活動，促進相關人員的專業成長。此次與清大合作，進一步強化了地方與學術單位的連結，共同為苗栗的永續發展努力。 各局處將根據自身業務範疇，制定具體的行動計畫，並設定短、中、長期目標，逐步推進永續發展。

另，工作坊不僅促進了清華大學與苗栗縣政府之間的合作，也為參與者提供了跨域交流的平台。透過不同背景與專業的參與者共同討論與實作，激發出多元的創新思維，為地方永續發展注入新的動能。

參與者透過案例分享與實地踏查，了解苗栗在永續發展上的挑戰與機會，並共同討論可行的解決方案。圖／清大環文系提供
參與者透過案例分享與實地踏查，了解苗栗在永續發展上的挑戰與機會，並共同討論可行的解決方案。圖／清大環文系提供

永續 清大 苗栗縣

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