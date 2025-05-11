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阿聯阿布都阿濟茲親王訪台師大 深化台阿青年連結

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，由台師大國際長劉以德與親善大使學生陪同。圖／台師大提供
阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，由台師大國際長劉以德與親善大使學生陪同。圖／台師大提供

國立台灣師範大學近日舉辦「為永續轉型的大學人才培育」國際論壇，邀請阿拉伯聯合大公國阿吉曼邦阿布都阿濟茲親王（Sheikh Abdul Aziz Al Nuaimi）與11位青年代表訪台，與台師大、台大及台科大師生對話交流，透過論壇、校園導覽與文化互動，展現台灣以高教實力推動國際教育外交、深化台阿青年連結與永續合作。

台師大校長吳正己5月6日的論壇中致開幕詞，感謝親王與代表團來訪，並回顧去年三校學生赴阿聯交流的經驗。阿布都阿濟茲親王在致詞中強調，阿聯長期致力於培養青年，並將教育視為推動永續發展的關鍵。他指出，今天的青年將來可能是各行各業的領袖，最重要的是擁有全球視野與積極行動。他期待透過此次論壇為台灣學生創造更多獎學金、教授交流及實習機會，並開啟更多合作的可能性。

論壇結束後，阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，台師大國際長劉以德與親善大使學生陪同參觀校園，參訪團來到音樂學院時，院長陳曉雰親自接待並安排他們欣賞由學生演出的精緻小提琴與鋼琴合奏。參訪團最後更參觀「2025師大藝術季」，該活動由藝術學院主辦，美術系、設計系及藝術史研究所學生合作，展示並販售陶藝、編織、繪畫等創作，並設有手作體驗工作坊及似顏繪等攤位。

台師大 永續 青年

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