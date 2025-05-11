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國際發光體育經費增／家長支持 體育生人數穩定

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
家長近年更願意支持學生走體育這條路。圖為北市大理高中體育班學生練習柔道與角力。記者侯永全／攝影
家長近年更願意支持學生走體育這條路。圖為北市大理高中體育班學生練習柔道與角力。記者侯永全／攝影

根據大考中心統計，近廿多年來，音樂系、美術系報考人數不斷下降，反觀體育術科報名數大多持平。學界觀察，只要台灣有選手在國際間有亮眼表現，就容易引發「模仿效應」，且政府近年補助逐年增長，讓家長更願意支持學生走體育這條路。

根據大考中心統計，九十二年度時，體育術科四八一四人報名，占比約百分之二點九，一一四年有三九○三人報名，占比約百分之三點二，比率上還比廿二年前來得略高。

北市大理高中校長楊廣銓說，國高中體育班數量本就比其他特殊班別多，可預想學生數較多，再加上近年政府相關補助款逐年增加，再加上戴資穎、李洋、王齊麟、郭婞淳等選手在國際上有亮眼表現，引發「模仿效應」，也讓家長更願意支持學生走體育這條路。

他也提醒，近年體育生的人數或許會微幅下修，因國高中體育班曾過度擴張，近年也有某些學校決定撤班，未來報考體育術科人數將呈現何種趨勢，值得觀察。

新北三民高中曾經培養出東奧跆拳道銅牌羅嘉翎，近年該校的體育班跆拳道專項也備受外界關注。校長彭盛佐坦言，選手在國際殿堂嶄露頭角對體育發展固然是好事，但要投入體育班、專項訓練又是另一回事，政府要如何提高誘因，讓學生願意進入系統訓練是未來課題。

「亞洲貓王」唐嘉鴻的教練、台師大運動競技系副教授翁士航認為，除了基層訓練站，為頂尖選手量身打造的「黃金計畫」也讓選手能在完整團隊的支持下，毫無顧忌地在賽場上爭取佳績。

教練 跆拳 體育

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