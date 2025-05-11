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考生凋零衝擊校系／美術系缺人 私校師憂程度差

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

據大考中心統計，不僅音樂術科報考人數下滑，美術術科的報考人數亦降，一一四學年僅剩二八五五人，相較於廿年前，報名人數減少逾半。教育界表示，少子化下，高中美術班學生數已減，連帶影響大學相關科系招生，近年部分學生不只基礎技法差，甚至連國高中知識都沒學好。

根據大考中心統計，九十二年度美術術科報考人數共有六○六○人，占整體報名人數的百分之三點七，不過到了一一四年度，僅剩下二八五五人，占比也同樣下降到百分之二點四。

明倫高中美術班教師溫慶昇表示，因應少子化，高中美術班一班招生人數已從過去的卅人減為廿五人。且以北區術科聯招為例，十多年前的報考者約一千四百人，近年僅剩約八百多人，部分學校若地點欠佳，甚至還需二招、三招才能招滿。

一名私立大學美術系教授坦言，私校當前難有餘裕挑學生，導致收到的學生不只學習態度不佳，藝術認知和表現技巧也下降。以學習中國書畫的學生為例，發現入學生分不清隸書、小篆的差別，「蠶頭雁尾」的特色認不得，代表連國高中知識都缺乏，連基礎技法也很差。

該名教授感嘆，學生如此，私校教授也不敢當學生，因為當了，學生可能轉學，學校少一份收入，甚至教師鐘點可能不足影響工作。

台師大美術系教授白適銘表示，國內大專校院美術相關科系一年約有逾二千人畢業，但台灣藝術市場有限，拓展海外舞台至關重要。若能讓社會看見政府、企業的正面態度，也才有利於學生投入相關科系。

北藝大美術系助理教授涂維政感嘆，文化藝術很難立竿見影，需要長期的深耕跟培育。近年各國文化預算都不斷提高，以南韓為例，其文化預算是台灣的五倍，當國家開始重視，文化藝術才有翻轉的可能，國家能擘畫願景，自然才有學生投入。

長榮大學美術學系系主任洪韵婷則說，除了少子化外，社會風氣與產業需求的變遷，也影響家長與學生對未來出路的考量。此外，隨著學測及多元入學管道的調整，部分學生選擇其他方式進入大學，也是原因之一。

少子化 科系

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