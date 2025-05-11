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音樂系過來人：不要孩子走音樂路

聯合報／ 記者許維寧鄭朝陽／台北報導
少子化下，再加上未來職涯考量，近幾年音樂班招生情況大不如前。圖為音樂班上課情況。 聯合報資料照片 記者葉信菉／攝影
少子化下，再加上未來職涯考量，近幾年音樂班招生情況大不如前。圖為音樂班上課情況。 聯合報資料照片 記者葉信菉／攝影

音樂所費不貲，北市一名許姓教師自幼讀音樂班，大學就讀音樂系。他表示，學音樂的支出非常高，但出社會後可能收入平平，自己在學校任教已是相對穩定的工作，但因為是當班導師，現在也很少碰樂器，說來好像有點「對不起爸媽」。

許姓教師從幼兒園中班開始學鋼琴，小學進入音樂班後加學單簧管，國、高中也都就讀音樂班。他說，學費一學期就要二萬多元，隨著學習年份增長，單簧管也要替換，小學時一把樂器七萬六千元，高中時換為一把廿七萬元，大學讀音樂系必須買降Ｂ調、降Ａ調各一，一把約十五至廿萬元間。

「我的樂器算便宜的。」許姓教師表示，除了樂器外，大學音樂系一學期學雜費約八萬元，每個月還要買竹片耗材、樂譜、保養，寒暑假需個別找老師教學，一小時三千元，若有知名音樂家來台，想參加大師班得再額外支出。

許姓教師說，不後悔學音樂，也會讓小孩學音樂當興趣，只是不支持小孩走音樂的路。

Judy在台北從國中音樂班一路念到國立大學英語系，學中提琴和鋼琴期間表現傑出，獲外籍指導老師推薦到國外音樂學院深造，但Judy的父親阿發丟了問題給女兒思考「未來想當音樂家、音樂老師還是不一定要做音樂專職的事？」

Judy思考後，覺得不想像音樂家一樣要一直準備登台演出，也沒有教學生的熱情。最後大學選擇英語系，畢業後，獲得美國長春藤大學獎學金，改念動畫研究所，目前在美國知名企業的行銷部門上班，工作內涵正好整合了影像、動畫和音樂等元素。

「孩子學習過程要激發她們的可能性，不要被一時好成績自我催眠，往後的路才會寬。」阿發說，父母的關鍵角色是引導和觀察，所以即便女兒展現令人驚豔的音樂造詣，都一再告訴女兒，不論做什麼，要有興趣和熱情支持才會長久。

教師 音樂

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