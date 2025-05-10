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科系全面融入AI 佛光大學再推4年讀完學雜費免10萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學傳播學系碩士一年級馬來西亞學生許慧云（右二），赴德國法蘭克福海外實習，成為首位前往海外道場實習的國際學生。圖／佛光大學提供
佛光大學傳播學系碩士一年級馬來西亞學生許慧云（右二），赴德國法蘭克福海外實習，成為首位前往海外道場實習的國際學生。圖／佛光大學提供

佛光大學因應AI發展趨勢，推動「人文為本，科技為用」，要求校內學系全面融入AI應用。學校同時也設法減輕學生經濟負擔，實施大一全面免學雜費，大二至大四每學期學雜費僅需1萬5000元，學生準備約10萬元，即可完成4年大學學業。

副校長詹丕宗表示，台灣私立大學一學期學雜費約5萬元，學生畢業後往往背負數10萬元學貸壓力，相較之下，佛光大學的學費制度大幅降低學生負擔，6個學期僅9萬元，經濟實惠，落實「人人讀得起大學」的理念。

又配合產業趨勢，佛光大學也開設AI種子師資班，協助教師將AI結合學系專業，如語文系學生可學習AI生成詩作、校閱稿件，社工系則能利用AI整合資訊，為個案提供更合適的福利資源。

此外，佛光大學也對接美國、韓國及英國等大學，提供海外學習方案。以美國西來大學為例，學生繳納台灣私校學費，即能赴美完成雙聯學位，畢業後同時取得佛光大學與西來大學雙學位。

海外實習方面，部分科系提供學生大四全年實習，實習期間約能受理8個月的實習津貼與佛光山道場住宿，今年已有23名學生赴歐美等國實習，更由校方提供機票全額補助，保障學生海外學習無後顧之憂。

詹丕宗也鼓勵考生，不要因學測成績未如預期而喪失信心，許多學生是「大隻雞慢啼」、大器晚成，不希望學生還沒嶄露頭角就先被學校放棄，只要提供適切的支持與資源，每位學生都有機會發光發熱，邁向理想的人生道路。

下周開始，各大學申請入學第二階段甄選將陸續開跑，佛光大學將於5月16日下周五與5月17日下周六，舉辦114學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試（面試），邀請考生與家長一同參與。

佛光大學 實習

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