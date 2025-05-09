文化大學跨足長照人才培育 結合氣功運動迎戰超高齡社會

照片為文化大學提供

因應台灣高齡化社會加速發展，中國文化大學首度跨足長照人才培育，攜手創立逾三十年的台灣長期照護專業協會，共同推動「長期照顧專業人員人才共育」計畫。透過氣功養生、運動健康、藝術療癒等多元課程，導入長照培訓系統，致力強化照護人員專業能力，提升服務品質，打造友善且永續的高齡生活環境，展現大學積極回應社會需求的決心。

文化大學擁有多元系所，長期深耕健康促進與人本照護領域。體育運動健康學院設有運動保健與復健相關課程，專注培養運動治療與復能人才，幫助維持身心機能，包括結合武術與養生概念的預防保健課程。藝術學院則結合舞蹈、戲劇、音樂與療癒應用，透過非藥物輔助方式，提供情緒支持與心理撫慰，致力提升民眾生活品質，期許為長照注入溫暖人文關懷。

在跨域教學資源支持下，文化大學推廣教育部已開設多門長照相關課程，包括療癒照護、長照機構經營管理、長照專業認證、長照種子師資培育等。此次與長照專協的合作，更聚焦三大人才培育主軸，包括照服員持續教育、專業能力深化與跨域創新知能拓展，提供第一線照護人員再進修機會，同時為未來想投入長照產業的學生拓展職涯新視野。透過教育的力量，提升整體照護品質，實現「在地老化、健康生活」的高齡社會願景。

根據國發會預估，台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比例將突破20%。然而，長照人力資源不足與服務品質落差，已成為重大挑戰。為此，文化大學與長照專協共同規劃四大合作核心：「長照政策倡議」、「長照人才共育」、「長照服務創新發展」及「長照學術探討」，期望透過產學攜手，建立具實用性與前瞻性的長照支持體系。

文化大學校長王子奇表示，教育不只是知識傳授，更是價值與使命的體現。文化大學向來重視社會參與結合實務，未來將持續與產業攜手，為長照體系的永續發展提供更多支持與資源。此次人才共育計畫，更是展現文化大學在健康促進與長照專業培育上的承諾，落實大學社會責任的重要里程碑。

台灣長期照護專業協會理事長張志明則指出，隨著長照需求日益上升，『人才共育』是推動政策落實的關鍵。協會期待與文化大學持續深化合作，攜手建構具前瞻性與永續力的長照教育平台，厚植產業基礎，讓長照服務更貼近社會需求。

協會常務理事、長期參與臨床與政策規劃的王祖琪則強調，長照已不再是傳統印象中的勞力工作，而是一門融合科技、人文與社會關懷的整合型專業。期待透過與文化大學的合作，培育更多具使命感與專業素養的『健康守門人』，共同迎接高齡社會的挑戰。

面對長者多元照護需求與服務品質提升的社會期待，文化大學與長照專協的策略聯盟，以教育與實務雙軌並進，建立完善的長照人才培育機制，為每位長者打造健康、尊嚴且幸福的老年生活，邁向更具溫度的超高齡社會。

聚傳媒