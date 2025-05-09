中國工程師學會表揚傑出工程教授 成大囊刮5人

中國工程師學會今年頒發「傑出工程教授獎」，成大土木系洪崇展特聘教授、化工系吳意珣特聘教授獲獎，訂6月6日工程師節大會表揚。學會高雄市分會則公布4位「工程教授獎」名單，成大包辦3名：水利系董東璟、資訊系朱威達與航太系李約亨。分會訂28日在中鋼總部舉行聯合年會暨頒獎典禮。

中國工程師學會設立的「傑出工程教授獎」，1991年開辦，每年頒發10位對台灣工程教育或實務有重大貢獻教授。成大兩位特聘教授獲得今年的傑出工程教授獎。

洪崇展長期投入高性能纖維混凝土材料研發。領軍團隊成功開發出「多功能混凝土」，強度高、韌性好還具備防水、自我修復特性，可應用建築橋梁、水利設施，甚至3D列印建材上。洪教授針對地震後常見的建物倒塌問題，設計出一系列抗震強化技術，能簡化施工、減少結構體積，卻不影響使用空間，為地震多發的台灣帶來更安全的建築對策。

他也與多國學者合作，在混凝土材料與地震結構研究持續突破，並把實驗室成果帶進實際工程應用，讓台灣成為全球高性能混凝土技術的亮點之一。

另獲獎者吳意珣則是少見跨足學界與產業的化工女科學家。畢業於成大化工系，曾在台積電任職，後赴中研院與大陸廈門大學任教，2014年重返成大。她帶領學生組成iGEM團隊，在全球合成生物學比賽中奪下7面金牌，2019年更贏得世界冠軍。

吳教授的研究聚焦於碳中和技術、基因編輯與人工智慧應用等領域，發表超過170篇SCI論文，H-index達40。她指導的博士生也屢獲殊榮，七成曾拿下中技社研究獎學金，成果亮眼。

她近年更開發出智能細胞工廠，可用來生產抗癌藥物前驅物，相關技術已取得專利並授權本土生技業者。今年更獲國科會頒發「傑出研究獎」，是化學工程學門第一位得此獎的女性教授。

獲得中國工程師學會高雄市分會「工程教授獎」的三位教授，分別是，一、專長海洋防災工程董東璟，他帶領團隊建置環島海氣象觀測網，開發瘋狗浪預警系統與智慧海灘監測，並結合AI技術協助政府進行海域風險評估與管理，近年投入波浪發電研發，推動本土再生能源技術。

第二位是朱威達，他聚焦電腦視覺與運動科技應用，研究多視角3D影像分析技術，與產業合作運用於職業排球賽事轉播，支援2025雙北壯年運動會科技轉播。參與病理影像AI分析計畫，整合國內算力平台，提升醫療影像處理效率。

第三位是李約亨，專攻微型推進與低碳能源，成功研發多型電漿推進器，應用於太空動力系統；在能源領域，開發純鐵粉燃燒系統，達成低碳排放目標，並已吸引產業界洽談技轉合作。