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北科大互動系畢展 沉浸式反思失智、網路性暴力

中央社／ 台北9日電

台北科技大學互動設計系舉辦學生畢業展，展現18組作品，讓民眾在沉浸式的環境中，以網路性暴力受害者、失智長者等視角，進而反思各類社會議題。

北科大今天發布新聞稿，互動設計系畢展「感受觸發互動按鈕公司」，今天起至12日在台北市南港展覽館2館登場，15日至17日移展到高雄展覽館南館。

互動系這屆作品已於今年國內3大設計競賽（金點新秀設計獎、放視大賞、青春設計節創意設計競賽）共計入圍14項，創下優異成績。

曾莉榛、郭道申、張愛翎等人的作品「FragileSignals 裂頻」，結合音樂與視覺藝術，聚焦「網路性暴力」議題，讓民眾將以受害者視角，親身經歷從信任到背叛、從困惑到絕望的心理變化。

學生們運用體感偵測技術，透過肢體動作與劇情互動，畫面以AI技術實時將觀者體驗畫面與裸體結合，帶來身歷其境的受害者視角體驗，在虛實交錯中體驗數位世界的脆弱與傷害。這項作品已拿下青春設計節數位多媒體與遊戲設計類互動多媒體組的「評審團獎」。

顏維廷、蘇子貴、周奐銓、葉思佑、郭庭佑、俞卉嬨合力設計「無法忘懷的回憶」，以混合實境（MR）和虛擬實境（VR）技術，製作失智長者第一人稱視角體驗，讓照護者能親歷失智長者的困境，體會他們的日常生活與內心世界。

這個作品透過虛擬環境中的手部運動、記憶力練習等非藥物治療的方法，讓民眾深入理解患者處境，進而加深社會大眾對失智症的認識，並以更多理解和耐心陪伴每一名長者。

北科大互動設計系是國內第一所大專校院創立的互動設計系，以「科技」結合「設計」為宗旨。

受害者 失智症

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