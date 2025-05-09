台大如何三招贏新加坡國立大學 獲頒亞洲「最支持學生」大學？

在全球高等教育競爭激烈、學生需求日益多元的當下，台大於2025年4月22日榮獲《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）「傑出學生支持獎（Outstanding Support for Students）」，不僅是全台唯一獲獎的大學，更是該獎首次頒發給台灣的學校。究竟，台大推出哪些創新系統，打敗新加坡國立大學（National University of Singapore，NUS）等名校，成為亞洲最支持學生的大學呢？





現在念大學，已經不只是選學校、選科系，照著課表走、拿到畢業證書就結束了。現在的學生，還可以自己客製化學位與學習地圖，好好探索跨域學習的可能。

就在4月底，英國《泰晤士高等教育》舉辦的亞洲高等教育頒獎典禮上，台大拿下了「傑出學生支持獎」，這是台灣高等教育首度獲得該獎項。台大究竟怎麼從500組提案、80組入圍者中脫穎而出，成為亞洲最支持學生的大學？

「INT系統」陪你走大學學習旅程

這次讓台大獲獎的關鍵計畫是「INT System」，三大主軸為：點亮（Illuminating）、定向（Navigating）、跨域創新（Transforming）。透過這個系統，協助學生釐清學習與生涯方向，跨越學科界線，打造專屬學士學位。台大教務長王泓仁表示，這是台大近年來為回應學習樣態改變所推動的系統性設計。

一般聽到「支持學生」，大家可能會想到學科輔導、心理諮商等服務。不過王泓仁強調，這不是單一資源的提供，而是從制度面「全方位、系統性」地幫助學生找到適合自己的學習路徑與未來方向。他進一步說明，INT系統涵蓋三大計畫：跨領域專長模組、校／院學士學位，以及學習規劃辦公室。

圖／臺灣大學教務長王泓仁（左二）、副教務長陳林祈（左三）及教務處團隊同仁上台領獎。取自臺大官網

台大懂大學生的選擇焦慮

談到現在大學生學習的變化，王泓仁認為，現在學生要面對選擇變多、學習路徑更分歧的情況，「學生很難倚賴單一學系和學院。」因此，台大在2019年便堆出未來大學計畫，嘗試建構一套能提供選擇也能輔助判斷的制度環境，幫助大學生創造新的學習路徑，裝備成為未來人才。

THE的官方文章便提到，評審團看重INT System以學生需求為起點，結合學習模組、彈性學程與學習諮詢服務，打造具備結構性的學習支持體系。

不只雙主修，270個跨域專長模組，打破學科藩籬

INT System的第一大特色是「跨領域專長模組」。台大推出超過270個模組，每個學院都有設計領域專長，讓學生不再煩惱「想跨域卻不知怎麼跨」。

雖然現在各大學幾乎都有推出跨域學程，但台大的做法很特別——採「事後認證」制度。也就是說，學生只要修完模組中的所有課程，就能申請認證。這也補上了以往轉系、雙主修或輔系申請常遇到的成績門檻問題，讓所有學生都有機會跨域學習，還能拿到正式證明。

學位也能跨！「校／院學士」獨特設計

INT System的另一項創新，就是彈性學制。台大推出「校學士」（NTU Bachelor's Degree）與「院學士」（College Bachelor's Degree）兩種制度。校學士開放學生依據個人興趣與職涯目標，自主設計大學四年的課程與學位名稱；院學士則由學院整合不同系所資源，設計出跨系的學程。

從112學年度開始，台大已有92位學生選擇修讀校學士學位，並有6個學院推出各自的院學士學程。這項制度也被教育部納入「跨域彈性修業試辦計畫」，從113學年度開始，在全台8所綜合大學推動，像是陽明交大、清大、政大與成大等校，也在這學期開放校學士申請。跨域學位，正成為高教的新趨勢。

王泓仁也提醒，雖然制度強調個別化與自主性，但並不是完全放任學生自己摸索。校方會要求學生繳交完整的學習計畫書，並有審查與定期輔導機制，確保學生學習歷程具備連貫性與專業深度。這也意味著，學校教師與行政團隊要投入相當多資源來協助學生。

太多選擇好茫然？台大設計牌卡幫找方向

學制愈靈活、資源愈多，對學生來說反而更容易感到迷惘。王泓仁觀察到，「現在學生不是沒資源，而是太多資源反而產生選擇焦慮。」彈性學習雖然好，卻也帶來另一種壓力與困擾。

因此，台大設立了「學習規劃辦公室」（NTU Academic Advising Office），提供生涯規劃與課程整合諮詢服務。這個辦公室整合了系所教師、高年級學生志工與業界校友導師的力量，強化經驗傳承。自設立以來已服務近3000人次，並開發出「點亮引導卡」等工具，幫助學生釐清動機、找到方向。

王泓仁認為，這些輔助特別有幫助的，是那些正處於轉型期、或選擇校學士與跨域學程的學生。「有些學生有想法，卻無法具體化，這時一對一引導就變得很重要。」至於這些做法未來是否能規模化，還需進一步觀察與評估。

台大學習規劃辦公室設計一款「點亮引導卡」，引導迷茫徬徨的學生，探索興趣、找尋資源。圖／取自臺大出版中心書店官網

台大非首創，而是全面整合創新

除了課程、學位等學制改變，如何整合資源更是一大挑戰。

事實上，台大的學生探索學習計畫並非世界首創，王泓仁也舉例，像是美國常春藤聯盟之一的布朗大學（Brown University）就有推出院學士的彈性學制。不過，「很少有人系統性整合所有制度和資源，」王泓仁分析台大獲得評審青睞的關鍵因素。他更期許，這次獲獎不僅讓世界看到台灣高教，未來，更多創新人才培育也能在台灣遍地開花。

（本文出自2025.05.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）