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清大師要求學生創作宣傳「全台大罷免」 教育部回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照

清華大學中文系有老師出作業，請學生創作影片企劃大綱，宣傳「全台大罷免」，遭質疑違反教育中立。對此，教育部表示，大學課程應注意教育基本法精神，重視學術專業及教育中立，避免課程成為特定政治團體宣傳場合，將函請學校了解該課程是否有違教育基本法。

一名清華大學學生在社群平台控訴，中文系選修課程的老師在作業內容中，請同學假設自己是「TAIWAN ACTION」影片計劃的編劇，創作一則故事宣傳「全台大罷免」，該作業占總成績30%，作業要求避免針對特定政治人物或特定選區，並跳脫同溫層。有學生質疑內容不恰當，違反教育中立，「有種逼迫學生接受老師政治傾向的感覺」。

對此，校方已表示，會和該名老師溝通調整作業內容。教育部則回應，尊重憲法保障的大學自主與教師講學自由，惟大學在實施課程時，應注意教育基本法精神，重視學術專業及教育中立，並避免課程成為特定政治團體宣傳場合。

教育部表示，已接獲學生陳情信件，將函請學校了解案內課程實施是否符合教育基本法與前開原則。

台大 教育部 罷免

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