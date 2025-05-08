政大2027創校百年 系列活動將「募款10億元」找人才

因應政治大學2027年創校百年，校方即將啟動一系列百年校慶活動，包含雄鷹盃國際籃球邀請賽、跨世代音樂人回娘家、百人勇征百岳等等，另外也訂下10億元的募款目標，除了要找到更多有人社潛力的人才，還將延攬留任頂尖師資、讓研究增能。

政大百年校慶以「政大百年 沐光前行」為主軸，象徵傳承與創新並行，以知識之光照亮未來的道路，承續榮光、再創高峰。校長李蔡彥表示，百年識別設計是由設計團隊IF OFFICE打造，顏色取自花卉、綠樹及黃昏的晚霞，融入校園學生共同的回憶「四維堂」。未來兩年會辦理一系列百年校慶系列活動，包括雄鷹盃國際籃球邀請賽、百年校史系列特展、世界校友嘉年華、跨世代音樂人回娘家、百人勇征百岳活動。其中，「勇征百岳」預計由李蔡彥親登玉山起跑，號召百位校友攀登台灣百岳高山，攻山巔齊唱校歌。

政大同時啟動「百年政大薈萃基金」，目標募款共10億元。政治大學副校長蔡維奇表示，有3.5億元用於「點亮璞玉計劃」，盼能找到更多有人文社會潛力的人才，替每年50位學生提供更多資源，包含4年學雜費全免、30萬學習存摺供多元學習，合計4年補助約60萬元，將從特殊選才、申請入學、外國學生申請入學等管道招生。

另外，有3.5億元用於「政聚英才計畫」，由於政大數位大師級學者相繼退休，將延攬與留任頂尖師資，讓研究增能；2.1億元用於「X實驗學院社資樓計畫，希望開創嶄新教育型態、培育跨領域人才；9000萬元用於四維堂修復。

政大表示，學校培育超過1萬7000名服務於公部門的專業人才，包括政務官、法官、外交大使與高階文官，無數校友在公務、法政、外交、金融、文化、教育等重要領域深耕貢獻，撐起了政大人文社科精神與影響力的核心力量。當全球局勢動盪、人類面臨多重挑戰的當下，政大盼高等教育不再只是知識的灌輸者，而是價值的引導者、社會的穩定力量。政大深知其肩負的使命，也願意在百年之際自許成為引領世代前行的燈塔，成為培育肩負責任與思辨能力公民的基地。