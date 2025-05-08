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中正大學協辦首場圖靈獎得主講座 「計算機界大師」勉勵台青年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
傑克·唐加拉博士是美國田納西大學的名譽教授，2021年圖靈獎Turing Award得主，他在8日講座中與台灣年青研究生多有互動。中正大學／提供
傑克·唐加拉博士是美國田納西大學的名譽教授，2021年圖靈獎Turing Award得主，他在8日講座中與台灣年青研究生多有互動。中正大學／提供

中正大學協辦圖靈獎（Turing Award）得主美國田納西大學的名譽教授傑克·唐加拉（Jack Dongarra）8日首場講座。唐加拉是全球高性能運算領域的先驅，對數值算法和開源軟體庫的演進有開創性貢獻，在台灣邁向AI與量子融合的新時代，唐加拉在台灣講座深具意義。他並且勉勵台灣青年研究生，面對失敗，從錯誤中學習，保持熱情，共同進步。

中正大學表示，由諾科獎國際文教交流協會主辦首屆「諾科獎台北峰會」揭開序幕，於5月7日至9日在國立台北科技大學隆重舉行，峰會以「AI-超級運算改變研究方式」為主題，深入探討人工智慧、量子計算、生物科技等前瞻科技的發展趨勢。首場講座8日上午登場，由圖靈獎（Turing Award）得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）主講，吸引近400名學者、產業領袖及青年學子到場聆聽高效能運算、人工智慧等領域的最新技術突破，及其投入科研的經驗分享。

圖靈獎被譽為「計算機界諾貝爾獎」。傑克·唐加拉博士是美國田納西大學的名譽教授，2021年圖靈獎Turing Award得主，亦是IEEE Sid Fernbach獎得獎者及美國國家工程研究院院士。他是高性能運算領域的先驅，對數值算法和開源軟體庫的演進有開創性貢獻，並對大數據、醫療保健、天氣預測和基因組學等領域的突破性進展有深遠影響。他的研究成就促進計算機架構、科學計算和深度學習的進步，也奠定他在高性能運算領域的領導者地位。

本場次的致詞貴賓國家科學及技術委員會副主委蘇振綱表示，在邁向AI與量子融合的新時代，唐加拉教授的思想啟發我們高速運算不只是技術的突破，更是加速跨領域創新的關鍵動能。台灣在半導體與資通訊領域具有堅實的根基，國科會正積極推動多項政策與計畫，以回應全球科技發展趨勢、強化台灣科技競爭力。

中正大學校長蔡少正致詞時指出，在國科會政策引導與資源挹注下，中正AI團隊已成功躋身「智慧城市國家隊」行列，展現大學在推動AI發展與人才培育上的前瞻能量，成為強化國家科技戰略不可或缺的關鍵力量；中正大學AI研究中心熊博安主任表示，AI團隊近年專注於智慧城市應用發展，結合實作導向與倫理思維，積極培育具跨域整合能力的AI專業人才。

唐加拉8日的演講主題是「青年學子未來如何參與科學與創新」，並從自身經驗鼓勵青年學子培養對參與科學研究的興趣。唐加拉教授是義大利西西里島移民後裔，他的祖父在42歲時帶著當年十歲的父親和其他家人，口袋裡僅有25美元，落腳在紐約期待開啟新生活。唐加拉教授成長過程生活並不優渥，小時候有閱讀障礙，志向是成為一名高中老師，然在大學畢業前因有機會加入國家級實驗室，開啟從事研究的興趣，加上從小數學成績優異，畢業後打消成為老師的規劃，自此全心投入研究工作。因著對研究工作的熱情，一投入便是一輩子的志業。

在這場大師與青年對話的講座，中正大學與印度理工學院雙聯博士生Ayush Pratap在現場請教唐加拉教授年輕學者該如何維持對研究的熱忱，唐加拉也從三個方向勉勵青年學子。

首先，他表示，面對失敗，從錯誤中學習。在研究的旅途中，失敗與挫折是不可避免的常態。每一次的嘗試，無論成敗，都是邁向成功的重要一步，正視失敗、持續努力，追求更多的高峰，將使我們離目標更近。

第二，他說，勇於挑戰，堅持熱情。真正的成長來自於勇敢面對挑戰，選擇困難的道路而非逃避。牢記自己的熱情所在，專注於解決自己感興趣的問題，而非僅僅迎合他人的要求或期望。這樣的堅持，將引領你走向更有意義的成就。

第三，他表示，建立合作網絡，共同進步。在研究的世界裡，合作與交流是進步的關鍵。不要害怕分享自己的構想，與志同道合的人建立社群，彼此激盪想法，才能共同成長。正如研究所強調的，透過同儕回饋與合作，能夠深化理解，提升研究品質。

圖靈獎得主傑克·唐加拉8日在台北舉辦講座。左起中正大學學術基金會董事長陳金樹、校友總會總會長陳奕蓁、校長蔡少正、傑克·唐加拉博士、中正大學AI研究中心主任熊博安、台北科技大學教務長黃育賢。中正大學／提供
圖靈獎得主傑克·唐加拉8日在台北舉辦講座。左起中正大學學術基金會董事長陳金樹、校友總會總會長陳奕蓁、校長蔡少正、傑克·唐加拉博士、中正大學AI研究中心主任熊博安、台北科技大學教務長黃育賢。中正大學／提供

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