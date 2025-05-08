暨大啓動樂學健康福祉園區民間自提 BOT 案 徵求民間創意

國立暨南國際大學正式公告「樂學健康福祉園區民間自提BOT案」，政策公告期間至114年8月29日截止申請，期盼能引進具創新理念與開發能力的民間團隊，共築兼具高齡及長照護理訓練的實習場域。

本案基地坐落於暨大校內，位於風光明媚的南投埔里校區，環境優越、開發潛力大，加上校內提供免費公車接駁及電動滑板車租借，打造更便利的校園生活，實為民間團隊投資健康照護及文教場域的絕佳契機。

暨大表示，本案採BOT模式辦理，歡迎各潛在申請人於規劃方案中，發揮創意，評估納入健康照護、終身學習與樂齡學習領域的教學、實習、實驗或教育訓練場域，或創新、研發、育成與地方創生及創業場域，形成跨領域創新基地。

本案開放高度彈性，除文教設施外，亦可視需求評估納入餐飲或公共生活空間及設施，不僅可提升教職員生使用率，同時可帶動在地就業與經濟活絡，創造公共建設最佳使用效益。

暨大現正推動中的其他促參案件尚有2案，分別為「住宿設施暨賣場民間自提BOT案(公開徵求階段)」及「中區戶外探索教育基地民間自提OT案(政策公告階段)」，校內持續積極促進公共建設活化，

再加上暨大113學年度各系所正式學籍在學學生人數共計6,635人、校內辦學績效亮眼，帶動招生人數逐年成長，可見教職員生為校內帶來的每日現金流非常可觀。

而校內促參案件的逐步成形，不僅引進民間資源以提升校園服務品質，同時也減輕學校財政負擔、提振內需與帶動經濟成長，締造促參三贏局面，亦使「綠色大學」得以永續發展。

暨大指出，本案為推動「健康福祉×校園共好×永續發展」願景的關鍵場域，結合校內既有長照與護理教育資源，打造中台灣高齡福祉新地標，為少數具規模且地理位置優越的文教設施開發案。