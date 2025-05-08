快訊

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

暨大啓動樂學健康福祉園區民間自提 BOT 案 徵求民間創意

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
暨大擁有豐富教學資源，提升學生專業與文化素養。暨大提供
暨大擁有豐富教學資源，提升學生專業與文化素養。暨大提供

國立暨南國際大學正式公告「樂學健康福祉園區民間自提BOT案」，政策公告期間至114年8月29日截止申請，期盼能引進具創新理念與開發能力的民間團隊，共築兼具高齡及長照護理訓練的實習場域。

本案基地坐落於暨大校內，位於風光明媚的南投埔里校區，環境優越、開發潛力大，加上校內提供免費公車接駁及電動滑板車租借，打造更便利的校園生活，實為民間團隊投資健康照護及文教場域的絕佳契機。

暨大表示，本案採BOT模式辦理，歡迎各潛在申請人於規劃方案中，發揮創意，評估納入健康照護、終身學習與樂齡學習領域的教學、實習、實驗或教育訓練場域，或創新、研發、育成與地方創生及創業場域，形成跨領域創新基地。

本案開放高度彈性，除文教設施外，亦可視需求評估納入餐飲或公共生活空間及設施，不僅可提升教職員生使用率，同時可帶動在地就業與經濟活絡，創造公共建設最佳使用效益。

暨大現正推動中的其他促參案件尚有2案，分別為「住宿設施暨賣場民間自提BOT案(公開徵求階段)」及「中區戶外探索教育基地民間自提OT案(政策公告階段)」，校內持續積極促進公共建設活化，

再加上暨大113學年度各系所正式學籍在學學生人數共計6,635人、校內辦學績效亮眼，帶動招生人數逐年成長，可見教職員生為校內帶來的每日現金流非常可觀。

而校內促參案件的逐步成形，不僅引進民間資源以提升校園服務品質，同時也減輕學校財政負擔、提振內需與帶動經濟成長，締造促參三贏局面，亦使「綠色大學」得以永續發展。

暨大指出，本案為推動「健康福祉×校園共好×永續發展」願景的關鍵場域，結合校內既有長照與護理教育資源，打造中台灣高齡福祉新地標，為少數具規模且地理位置優越的文教設施開發案。

歡迎有興趣投入資源的民間團隊，投遞可行性評估報告書向暨大自提創新規劃內容，共創永續價值。若欲進一步瞭解相關案件資訊，歡迎至暨大官方網站(https://reurl.cc/lzNeO9)查詢及下載相關檔案，亦可洽詢暨大總務處經營管理組。

暨大護理暨健康福祉學院已設有高階智能護理病人等多元教學資源。暨大提供
暨大護理暨健康福祉學院已設有高階智能護理病人等多元教學資源。暨大提供
暨大與全台51所高中共組「櫻花聯盟」，促進教育資源共享。暨大提供
暨大與全台51所高中共組「櫻花聯盟」，促進教育資源共享。暨大提供
暨大透過免費校內公車接駁及電動滑板車，提供更便利的校園生活。暨大提供
暨大透過免費校內公車接駁及電動滑板車，提供更便利的校園生活。暨大提供

BOT 護理

延伸閱讀

讓白衣天使放心工作！台中醫院宣布：調薪3%、月休逾8天

護師節將至 全聯會喊話教考訓用改善人力

全台人力荒！台中榮總留才 全院護理師每月加薪3千元

國際護師節將至 賴總統：護病比制度未來朝法制化方向發展

相關新聞

東華教授涉嫌性侵女師被認定「不成立」 校方：依法處理中

國立東華大學已婚男教授3年前涉嫌性侵女老師，女老師向學校性平會提出申訴，校方調查後卻認定性侵害事件「不成立」，女老師決定...

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方回應了

藍綠罷免活動進入白熱化階段，全台討論熱烈，卻出現老師直接將政治議題與課業掛勾的情形。一名清華大學學生控訴，中文系選修課程...

清大師出作業「宣傳大罷免」佔總成績30% 學生怒喊慎選：退到剩6人

藍綠罷免活動進入白熱化階段，全台討論熱烈，然而卻出現老師直接將政治議題與課業掛勾的情形。一名清華大學的學生控訴，中文系選修課程的老師拿罷免當課程內容，並要求學生寫出「宣傳罷免的影片企畫」當作業，佔總成

半導體封測先驅蔡進步 獲頒清華大學名譽博士

半導體封測領域先驅、巨沛公司創辦人暨董事長蔡進步獲頒國立清華大學名譽工學博士。蔡進步畢業於清華動機系，曾任清華大學校友總...

中山醫大邀企業進校園 助學生搶先卡位創業與職涯先機

台中中山醫學大學8日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請超過50家醫藥、生技與健康科技相關企業進...

台大獲THE獎肯定 管中閔曝當年力推的「未來大學」開花結果

台大獲得「 Times Higher Education Awards Asia 2025」的傑出學生支持獎（Outst...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。