台東大學學生會獲教育部卓越獎 20年來首獲殊榮

教育部青年發展署舉辦的大專校院學生會成果展，台東大學通過學生權益運作等4項評核，還榮獲卓越獎，20年來首獲此殊榮。

國立台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學學生會在114年由教育部青年發展署舉辦的大專校院學生會成果展中表現亮眼，不僅通過學生會基本運作「學生權益」、「法規暨組織運作」、「年度計畫暨財務制度」及「選舉制度」四大項評核，更榮獲「卓越獎」的最高榮譽，是學校20年來首獲此殊榮，展現偏鄉大學學生自治的素養與成就。

台東大學表示，東大學學生會於這任期內，共制定兩部新法並修正26部相關法規、更新17種業務資料表格，並首度彙整「東大學生會章則彙編」，展現嚴謹的會議法規整理能力。

113年10月17日學生會會長遭彈劾後，學生會展現社群媒體時代公共事件危機處理的應變能力，啟動代理運作機制，確保會務持續運行，示範了成熟的組織預警制度。此外，以組織成員培力為訴求，與歷屆夥伴、現任成員及校內社團幹部等定期舉辦培訓活動，隨時掌握最新的校務應對和知能。

在財務管理方面，學生會20年來首度建立4項作業流程，詳載學生會傳票、經費核銷、借支款項等程序；並更新8種財務支領格式，以便利全體學生使用。學生會同時設立經費專戶，透過多元模式進行籌資，為校內系學會和社團，爭取超過新台20萬元的經費補助。

台東大學表示，學生代表積極參與16個校級重要會議，彙整各會議資訊並定期公開成果；113年接獲陳情及主動反映案件共7件；與校外單位合作推動性平、法治、多元文化等共4場議題活動。在校務座談會中，學生會提出3點需求，同時運用社群平台，推廣學生權益與校務資訊，積極參與並協助學務、教務會議等提案的法規修正工作。

台東大學校長鄭憲宗對學生自治發展的傑出表現給予高度肯定。他表示，這正是台東大學「以生為師」的好榜樣，期許未來共同打造具創新力與韌性的校園民主文化，更加深化學生公民素養與領導能力。