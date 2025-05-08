快訊

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

台東大學學生會獲教育部卓越獎 20年來首獲殊榮

中央社／ 台東縣8日電

教育部青年發展署舉辦的大專校院學生會成果展，台東大學通過學生權益運作等4項評核，還榮獲卓越獎，20年來首獲此殊榮。

國立台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學學生會在114年由教育部青年發展署舉辦的大專校院學生會成果展中表現亮眼，不僅通過學生會基本運作「學生權益」、「法規暨組織運作」、「年度計畫暨財務制度」及「選舉制度」四大項評核，更榮獲「卓越獎」的最高榮譽，是學校20年來首獲此殊榮，展現偏鄉大學學生自治的素養與成就。

台東大學表示，東大學學生會於這任期內，共制定兩部新法並修正26部相關法規、更新17種業務資料表格，並首度彙整「東大學生會章則彙編」，展現嚴謹的會議法規整理能力。

113年10月17日學生會會長遭彈劾後，學生會展現社群媒體時代公共事件危機處理的應變能力，啟動代理運作機制，確保會務持續運行，示範了成熟的組織預警制度。此外，以組織成員培力為訴求，與歷屆夥伴、現任成員及校內社團幹部等定期舉辦培訓活動，隨時掌握最新的校務應對和知能。

在財務管理方面，學生會20年來首度建立4項作業流程，詳載學生會傳票、經費核銷、借支款項等程序；並更新8種財務支領格式，以便利全體學生使用。學生會同時設立經費專戶，透過多元模式進行籌資，為校內系學會和社團，爭取超過新台20萬元的經費補助。

台東大學表示，學生代表積極參與16個校級重要會議，彙整各會議資訊並定期公開成果；113年接獲陳情及主動反映案件共7件；與校外單位合作推動性平、法治、多元文化等共4場議題活動。在校務座談會中，學生會提出3點需求，同時運用社群平台，推廣學生權益與校務資訊，積極參與並協助學務、教務會議等提案的法規修正工作。

台東大學校長鄭憲宗對學生自治發展的傑出表現給予高度肯定。他表示，這正是台東大學「以生為師」的好榜樣，期許未來共同打造具創新力與韌性的校園民主文化，更加深化學生公民素養與領導能力。

台東 社群媒體 財務

延伸閱讀

諾貝爾得主今台北演講！馬祖高中學生飛到台灣圓夢接軌國際

清大師出作業「宣傳大罷免」 侯漢廷：教育部還要裝死？

新北國小藏書六都墊底 教育局：總數量全國之冠

好讀周報／及早接觸科技業！高中生學半導體 9校跨縣市開課

相關新聞

東華教授涉嫌性侵女師被認定「不成立」 校方：依法處理中

國立東華大學已婚男教授3年前涉嫌性侵女老師，女老師向學校性平會提出申訴，校方調查後卻認定性侵害事件「不成立」，女老師決定...

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方回應了

藍綠罷免活動進入白熱化階段，全台討論熱烈，卻出現老師直接將政治議題與課業掛勾的情形。一名清華大學學生控訴，中文系選修課程...

清大師出作業「宣傳大罷免」佔總成績30% 學生怒喊慎選：退到剩6人

藍綠罷免活動進入白熱化階段，全台討論熱烈，然而卻出現老師直接將政治議題與課業掛勾的情形。一名清華大學的學生控訴，中文系選修課程的老師拿罷免當課程內容，並要求學生寫出「宣傳罷免的影片企畫」當作業，佔總成

半導體封測先驅蔡進步 獲頒清華大學名譽博士

半導體封測領域先驅、巨沛公司創辦人暨董事長蔡進步獲頒國立清華大學名譽工學博士。蔡進步畢業於清華動機系，曾任清華大學校友總...

中山醫大邀企業進校園 助學生搶先卡位創業與職涯先機

台中中山醫學大學8日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請超過50家醫藥、生技與健康科技相關企業進...

台大獲THE獎肯定 管中閔曝當年力推的「未來大學」開花結果

台大獲得「 Times Higher Education Awards Asia 2025」的傑出學生支持獎（Outst...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。